توقعات بأن تصل مبيعات Galaxy S10 إلى 20 مليون وحدة خلال…

أفادت صحيفة كورية اليوم الأربعاء بأن مصادر في الصناعة يتوقعون أن تشحن شركة سامسونج ما مجموعه 20 مليون وحدة من سلسلة هواتف “جالاكسي إس10” Galaxy S10 الجديدة خلال النصف الأول من عام 2019. وإن حدث ذلك، فستكون السلسلة قد تفوقت على سلسلة هواتف Galaxy S9.

وقالت صحيفة Korea Herald إن موردي مكونات العتاد لشركة سامسونج يتوقعون أن تحقق هواتف Galaxy S10 الجديدة، التي بدأ بيعها في جميع أنحاء العالم يوم الجمعة الماضي، أهداف مبيعات بنحو 10 ملايين وحدة للربع الأول و 10 ملايين وحدة أخرى للمدة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو.

وإن تم شحن 20 مليون هاتف بحلول شهر حزيران/يونيو القادم، فسوف تتفوق شحنات الإصدار العاشر من هواتف Galaxy على شحنات الإصدار التاسع في العام الماضي، إذ بلغت شحنات هواتف Galaxy S9 نحو 19.2 مليون وحدة خلال النصف الأول من عام 2018، و 35 مليون وحدة للعام الماضي بأكمله.

وبالنظر إلى ردود الفعل الإيجابية التي حظيت بها هواتف Galaxy S10 الجديدة، بما في ذلك طلبات الشراء المسبقة في الولايات المتحدة التي كانت مرتفعةً، يتوقع مراقبو السوق أن يصل إجمالي الشحنات من الإصدار العاشر من هواتف جالاكسي إلى نحو 40 مليون وحدة لعام 2019 بأكمله.

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وفي اليوم الأول من فتح باب الطلب المسبق على الهواتف في كوريا؛ موطن سامسونج، تم بيع نحو 180,000 هاتف Galaxy S10، بزيادة قدرها 120% مقارنة بطلبات المسبقة على هاتف Galaxy S9.

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وقال مسؤول في الصناعة لصحيفة Korea Herald: “بالنظر إلى أن سوق الهواتف الذكية يشهد ركودًا، فإن Galaxy S10 يسير على ما يرام”. وأضاف: “ومع ذلك، لا مفر من تباطؤ الطلب في النصف الثاني”.

ومن بين هواتف Galaxy S الرائدة، حظيت هواتف الإصدار السابع، Galaxy S7، بأكبر عدد من المبيعات، إذ سجلت بيع 48.7 مليون وحدة خلال عام 2016. وفي المقابل، فإن الإصدارين الثامن والتاسع سجلا أقل من 40 مليون وحدة.