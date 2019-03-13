عاجل .. تويتر تطلق تحسينات كبيرة على الكاميرا وتصاميم الصور…

أطلقت شركة تويتر رسميًا اليوم تحديثًا جديدًا لتطبيقاتها على منصتي أندرويد وiOS من شأنه الارتقاء بـ #كاميرا_تويتر إلى مستويات جديدة، لاسيما من حيث سهولة الاستخدام، والتصميم، والسرعة في التقاط الصور والفيديو والبث المباشر ومشاركتها مع الآخرين.

وأفردت تويتر فريق البوابة العربية للأخبار التقنية @aitnews حصريًا بتجربة المزايا الجديدة في الإمارات قبل ٢٤ ساعة من الإطلاق الرسمي للتحسينات الجديدة.

وقالت تويتر في تصريح لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية: “إن منصة تويتر هي الوجهة الأفضل لمواكبة المستجدات والأحداث والفعاليات ومناقشة تفاصيلها خصوصًا أثناء حدوثها. وتشكل المنصة أيضًا ملتقىً تفاعليًا للشخصيات الشهيرة مع جماهيرها لمناقشة مجريات الأحداث أثناء حدوثها. وفي الوقت الذي تسهل فيه مشاركة النص على تويتر، إلا أن هناك من يجد صعوبة في التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو ومشاركتها مباشرة من قلب الحدث. ونحن اليوم بصدد تحديث كاميرا تويتر لتسهيل التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو ومشاركتها بسهولة بالغة وبأسلوب عصري”.

ويحمل التحديث الجديد عددًا من المزايا بما فيها:

أصبح الوصول إلى الكاميرا أكثر سهولة، فيمكنكم الآن التمرير السريع إلى اليسار على الخط الزمني لفتح الكاميرا والتقاط صورة أو مقطع فيديو، أو بدء بث مباشر لنقل مجريات الحدث بسرعة كبيرة. وستجعل هذه التحديثات التقاط المحتوى ومشاركته من قلب الحدث أسرع بكثير.

ستكون تغريدات الكاميرا ذات الإعدادات الجديدة الأولى في مجال الوسائط المتعددة، وستتمتع بتصميم جديد، وأكبر. وستظهر تغريدات الصور ومقاطع الفيديو التي التقطت بالكاميرا المحدّثة بمظهر جديد في الخطّ الزمنيّ، فستكون أكبر حجمًا، وسيكون للنص خلفية ملونة وفقًا لاختيار المؤلف، مما سيجعل تغريدات الوسائط المتعددة هذه أكثر غنى، ويمنح المؤلف خيارات أوسع لإضافة طابع خاص على ما ينشر.

يمكنكم إضافة إشارة الموقع خلال التصوير، وستظهر مستقبلاً مجموعة من علامات التصنيف الجغرافية لإضافتها إلى الصور والفيديوهات، مما سيسهّل عليكم إيصال تغريداتكم للجمهور المناسب ضمن النقاشات المناسبة.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

كاميرا تويتر الجديدة وطريقة عملها بعد هذا التحديث؟

اسحب إلى اليسار من الخطّ الزمنيّ لصفحتك الرئيسيّة فتصل إلى الكاميرا، أو اضغط على رمز الكاميرا في مستطيل كتابة التغريدة.

بمجرد ظهور مشهد الكاميرا، انقر لالتقاط صورة، أو اضغط بصورة مستمرة لالتقاط فيديو.

تستطيع أيضًا بدء البث المباشر بالتبديل إلى وضع البث المباشر من الجهة السفلى. وبإمكانك أيضًا إضافة نص للتغريدة أو اسم الموقع الذي تبث منه أو وسوم إلى صورة الكاميرا.

يضاف إلى ذلك أن الوسوم المقترحة المتعلقة بأحداث معينة ستظهر تلقائيًا لتختار منها حينما تلتقط الصور أو الفيديو من موقع فعالية قائمة، وتقتصر هذه الميزة حاليًا على إظهار وسوم لأحداث رياضية معينة.

حينما يصبح كل ما تريده جاهزًا، اضغط على زر تغريد لتنشر تغريدتك.