سيسكو: 4 عوامل متوقعة لنمو الإنترنت في الشرق الأوسط وإفريقيا…

يتوقع تقرير مؤشر الشبكات المرئية من سيسكو أن يصل عدد مستخدمي الإنترنت على مستوى العالم إلى 4.8 مليار شخص بحلول العام 2022، ومنهم نحو 549 مليون نسمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقد احتفلت سيسكو خلال حدث Cisco Connect: Say Hello to the Future بمرور 30 عامًا على انطلاق شبكة الإنترنت العالمية مع عدد من شركائها وعملائها في الإمارات، حيث تخلل الحفل الكشف عن أبرز ما توصل إليه تقرير مؤشر الشبكات المرئية مجموعة من توقعات وتحليلات معنية بالاتجاهات والتغيرات المتواصلة التي ستغير المشهد الرقمي في المنطقة والعالم.

ويحدد تقرير مؤشر الشبكات المرئية من سيسكو أربعة عوامل رئيسة متوقعة لنمو حركة بروتوكول الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول العام 2022:

ارتفاع نسبة مستخدمي الإنترنت بنسبة 9 في المئة

ترتفع نسبة مستخدمي الإنترنت من 23 في المئة من سكان المنطقة في العام 2017 إلى 32 في المئة بحلول العام 2022.

ويمثل التحول الرقمي إحدى الأولويات الرئيسة في البرامج الوطنية لمعظم بلدان المنطقة، وتقدر سيسكو أن تحتضن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 549 مليون مستخدم، ويكون لها السبق على المستوى العالمي بأعلى معدل لنمو حركة بيانات بروتوكول الإنترنت بارتفاعها بنسبة 41 في المئة من 2017 إلى 2022.

ارتفاع عدد الأجهزة المتصلة

تتوقع سيسكو أن نصل إلى نحو 2.5 مليار جهاز متصل بالشبكة، أي ما يعادل 1.4 جهاز مرتبط بالشبكة لكل فرد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتزيد الأجهزة غير الحاسوبية حركة المرور الإقليمية للبيانات على الإنترنت بنسبة 91 في المئة بحلول العام 2022، مع توقع ارتفاع متوسط سرعات اتصال شبكات الهاتف النقال بنسبة تصل إلى 28.

ويتوقع أن تبلغ حصة حركة مرور بيانات الإنترنت الصادرة عن الهواتف الذكية نسبة 79 في المئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع وجود 1.2 تريليون هاتف ذكي متصل بحلول العام 2022.

وتتوقع سيسكو تواجد فرص جديدة للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في مختلف القطاعات وضمن المنازل الذكية مع تعزيز الاتصال.

زيادة سرعات اتصالات النطاق العريض

تمثل سرعة الاتصال عبر النطاق العريض دافعًا رئيسًا لنمو حركة مرور بيانات بروتوكول الإنترنت، وتتوقع شركة سيسكو أن تتضاعف السرعة بأكثر من مرتين من العام 2017 إلى العام 2022.

ومن المتوقع أن تزداد سرعة اتصالات النطاق العريض في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 7.8 ميجابت في الثانية في العام 2017 إلى 20.2 ميجابايت في الثانية بحلول العام 2022، مما يسمح للشركات والأفراد بالعمل بسرعة أكبر وكفاءة أفضل.

زيادة المحتوى والتطبيقات الغنية بالوسائط

تشكل حصة المحتوى الغني بالوسائط والملفات المكتظة بالبيانات نسبة 81 في المئة من حركة مرور بيانات بروتوكول الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول العام 2022، مرتفعة من حصة تبلغ نسبتها 65 في المئة في العام 2017.

وتنسب هذه الزيادة المتوقعة التي تبلغ 16 في المئة إلى النمو السريع لخدمات بث الأفلام والتلفاز وتدفق الموسيقى على الإنترنت في الشرق الأوسط.

ويتوقع أن تشهد المنطقة أيضًا زيادة في لعب ألعاب الإنترنت بمقدار خمسة أضعاف مقارنة بالعام 2017، ما يمثل 1 في المئة من إجمالي حركة مرور بيانات بروتوكول الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول العام 2022.

وتعليقًا على توقعات تقرير مؤشر الشبكات المرئية من سيسكو والتنبؤات التي من المتوقع أن تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال ديفيد ميدز، نائب الرئيس في شركة سيسكو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نعلم أن حجم الإنترنت ينمو بشكل كبير نتيجة مواصلة الحكومات الاستثمار في البنى التحتية”.

وأشار إلى أن الإنترنت الأسرع يفتح آفاقًا غير مسبوقة للأفراد ومختلف القطاعات التجارية والصناعية، ويمثل التحول الرقمي قوة حيوية للنمو الاقتصادي، لذلك يجب على الشركات أن تتبنى عقلية مبتكرة واستباقية.

وقد تمثل هجمات الحرمان من الخدمة ما يصل إلى 25 في المئة من إجمالي حركة الإنترنت في البلاد خلال حدوثها، وتستطيع الشركات أن تحمي ذاتها خلال التسلسل الكامل للهجوم قبل الهجوم وأثناءه وبعده من خلال تطبيق آليات الحماية المناسبة.

وأضاف ديفيد ميدز “في دولة تتبنى الابتكار مثل الإمارات العربية المتحدة، فإن الإنترنت ما يزال يغير حياتنا بطرق مختلفة. ويجب على الحكومة وصانعي السياسات ومقدمي الخدمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مواصلة توحيد جهودهم لإنشاء خدمة إنترنت يسهل وصول الجمهور إليها”.