شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. عطل عالمى بفيس بوك وانستجرام ومبيعات الأيفون تزداد سوءًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان اليوم مليئا بعدد من الأخبار المهمة والمؤثرة فى عالم مجالى التكنولوجيا والفضاء، وعلى رأسها إعلان رئيس ناسا أن امرأة ستكون أول من يزور الكوكب الأحمر، بجانب استعراض تويوتا لمركبتها الفضائية المخصصة لرحلة استكشاف القمر، ويستعرض الحصاد التالى أهم هذه الأخبار رئيس وكالة ناسا: أول شخص سيصل إلى سطح المريخ ستكون امرأة بعد 50 عاما.. ناسا تقرر فتح العينات القمرية لمهام أبولو على غرار الـmute بواتس آب.. انستجرام يطرح ميزة جديدة لإيقاف التنبيهات شاهد تصميم سيارة تويوتا ذاتية القيادة المخصصة للذهاب للقمر.. فيديو محللون: الطلب العام على هواتف أيفون يزداد سوءًا Advertisements تطبيق جديد لتتبع توقف النفس أثناء النوم قريبا.. الإعلانات ستلاحقك عبر تلفزيونك الذكى عطل بفيس بوك يمنع المستخدمين من نشر وإرسال الصور مستخدمو الإنترنت يشكون من تعطل فيس بوك وماسنجر وانستجرام حول العالم

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