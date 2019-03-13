علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. عطل عالمى بفيس بوك وانستجرام ومبيعات الأيفون تزداد سوءًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان اليوم مليئا بعدد من الأخبار المهمة والمؤثرة فى عالم مجالى التكنولوجيا والفضاء، وعلى رأسها إعلان رئيس ناسا أن امرأة ستكون أول من يزور الكوكب الأحمر، بجانب استعراض تويوتا لمركبتها الفضائية المخصصة لرحلة استكشاف القمر، ويستعرض الحصاد التالى أهم هذه الأخبار

 

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