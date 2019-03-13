تكنولوجيا: تعطل فيس بوك ترند عالمى.. والشركة: نعمل على المسألة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك هاشتاج "”FacebookDown قائمة الاكثر تداولا فى العالم، عقب معاناة بعض مستخدمو المواقع المملوكة والتطبيقات لشركة فيس بوك من انقطاع الخدمة فى مختلف انحاء العالم. عطل فيس بوك ترند عالمى وقال فيس بوك :"نحن ندرك أن بعض الناس يواجهون حاليا صعوبة فى الوصول إلى تطبيقات الفيسبوك ونحن نعمل على حل هذه المسألة فى أقرب وقت ممكن".

تدوينة فيس بوك وغرد مستخدمو فيس بوك حول العالم ، حول انقطاع الخدمة والتى شملت موقع فيس بوك وانستجرام والتطبيقات، والتى تباينت بين تعطل الخدمة وعدم قدرتهم تسجيل الدخول إلى حساباتهم. Advertisements

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