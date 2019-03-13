تكنولوجيا: مستخدمو الإنترنت يشكون من تعطل فيس بوك وماسنجر وانستجرام حول العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى عدد كبير من المواقع المملوكة لشركة فيس بوك من انقطاع فى جميع أنحاء العالم، مما جعل المستخدمين غير قادرين على التواصل، إذ يواجه كل من فيس بوك وماسنجر وانستجرام مشكلات خطيرة.
ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تعطلت التطبيقات الثلاثة بعدد من المناطق الرئيسية فى جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب أجزاء من أمريكا الجنوبية، وعدد من الدول العربية، ومن ضمنها مصر.
وتوجه مستخدمو التطبيقات الثلاثة إلى تويتر للشكوى من انقطاع الخدمة، بعد أن اكتشفوا أن المشكلة تؤثر على انستجرام أيضا، وليس فيس بوك فقط.
وأفاد أكثر من ثلث مستخدمى فيس بوك المتأثرين بالانقطاع أنهم يعانون من تعطل كامل للخدمة، بينما قال آخرون إنهم لا يستطيعون تحديث النيوزفيد أو تسجيل الدخول إلى حساباتهم، كما ظهرت مشكلات مماثلة على انستجرام وماسنجر فى نفس الوقت تقريبًا.
وأوضح مستخدمو انستجرام أنهم غير قادرين على تحديث حسابهم أو تسجيل الدخول أو الوصول إلى الموقع عبر أجهزة الكمبيوتر، كما لم يتمكن الكثير من المستخدمين من الاتصال بالخادم بتطبيق ماسنجر، مع عدم قدرتهم على تلقى الرسائل.
وسارع الكثيرون إلى الإشارة إلى أنهم يتجهون بشكل متكرر إلى تويتر للتحقق مما إذا كانت مواقع الويب الأخرى متوقفة، أم أن هذا العطل يؤثر على فيس بوك وتطبيقاته فقط.
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