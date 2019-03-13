شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل بفيس بوك يمنع المستخدمين من نشر وإرسال الصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتكى عدد من مستخدمى فيس بوك من عطل بالموقع، يعيقهم عن استخدامه على النحو المعتاد، إذ لم يعد بوسعهم نشر أى منشور أو رفع الصور أو حتى إرسالها إلى الأصدقاء، مع ظهور رسالة اعتذار عند المحاولة يقول من خلالها: "حدث خطأ، نحن نعمل على إصلاحه فى أقرب وقت ممكن".

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