افضل 5 محاكيات NES لألعاب نينتدو القديمة على ويندوز 10

جهاز NES كان واحد من أحلام الطفولة لشريحة كبيرة من جيل الـ90ـات ، في وقتها كان هذا الجهاز هو أفضل مايمكن أن تحصل عليه لتلعب أحدث الألعاب التي كانت تصدرها نينتدو والتي كانت في وقتها هي الشركة الرائدة في صناعة وتصميم الألعاب وأجهزتها .

تضم ألعاب الـ NES قائمة كبيرة جداً من الألعاب والتي تحتاج إلى وقت كبير لتنهي كل واحد منها على حدى ، لذا إن كنت تشتاق للماضي وترغب في إسترجاع ذكرياته مع ألعاب NES أو إن كنت ترغب في تجربة ألعاب من حقبة مضت ، الآن أصبح هذا متاحاً ويمكنك تجربتها إن كنت تمتلك جهاز يعمل بويندوز 10 .

وكعادة أي برنامج يوجد عليه طلب كثير فهناك الكثير والكثير من المحاكيات التي تستطيع تشغيل ألعاب أجهزة NES واليوم سنقدم لكم أفضل 5 محاكيات يمكنكم الإعتماد عليها في تشغيل ألعابكم المفضلة .

محاكي NESbox/ Universal Emulator

وهو أفضل وأسهل محاكي يمكنك أن تتعامل معه ، فكل ما يطلبه منك هذا المحاكي هو أن تفتح نافذة المتصفح وتبدأ في لعب لعبتك المفضلة أو أن تقوم بتحميل نسخة ويندوز 10 الخاصة التي يوفرها المطورون .

لن تواجه أي Lag في تجربتك لهذا المحاكي وستحصل على تجربة سلسلة للغاية للعبة ستجعلك تشعر بأنك تلعب على جهاز NES قديم ، وهو محاكي عام أي أنه يدعم أكثر من صيغة للألعاب وهي :

(NES (.nes

(Sega (.gen .smd

(Super Nintendo (.smc

(GameBoy (.gb .gbc .gba

دعم هذا المحاكي لأكثر من صيغة يجعله حلاً مناسباً لمن يرغب بتجربة مجموعة من الألعاب دون الحاجة لتحميل أكثر من نوع من المحاكيات .

يمكنك تجربته من هنا من على موقع الشركة ويمكنك تحميله مجاناً من هنا .

محاكي jNES

هذا محاكي يقوم بما يطلب منه فقط دون الكثير من الضجة والاختيارات الكثيرة ، كل ما عليك هو تحميله وفتح اللعبة التي ترغب في تجربتها وفقط سيعمل البرنامج مباشرةً .

واجهة البرنامج سهلة وتعطيك بعض التحكم في إعدادات اللعبة التي تظهر أمامك فيمكنك أن تتحكم في حجم الشاشة والأصوات الخاصة باللعبة والـ Gamepad الخاص بها .

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يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من هنا .

محاكي RetroArch

إن كنت ترغب في محاكي حديث ذو واجهة جميلة وجذابة ويقدم الكثير والكثير من الإختيارات فيمكنك الإعتماد بشكل كامل على محاكي RetroArch وهو متوفر بالمناسبة لعدة أجهزة منها أجهزة الأندرويد وأجهزة Xbox وهواتف IOS .

واجهة البرنامج تعتبر واحدة من افضل واجهات المحاكيات على الإطلاق ويقدم مميزات فريدة من نوعها ومختلفة فيمكنك التحكم بشكل كامل في المستوى الرسومي الذي ستظهر به اللعبة أمامك ويمكنك التحكم في كل شيء موجود تقريباً في اللعبة ، يعيبه فقط أنه معقد وصعب في الإستعمال وستواجه مشكلة عندما تحاول تشغيله للمرة الأولى فهو لا يأتي بأي دليل أو ملفات للمساعدة .

يمكنك تحميله لأي منصة ترغب بها من هنا .

محاكي FCEUX

هذا المحاكي إحترافي قليلاً ، وهو موجه بشكل أساسي للمطورين او الاعبين الذين يحبون أن يجربوا في ألعابهم ، فهذا المحاكي يوفر لك فرصة للتحكم في الـ ROM التي ستلعب منها بشكل كامل كما يمكنك القيام بعملية Debugging بالإضافة إلى التسجيل من الشاشة وإنشاء الـ Speedruns وغيرها من الأمور .

لا أنصح بتجربة هذا المحاكي إلا إذا كنت ترغب في تجربة شيء بعينه أو إن كنت مطوراً يعلم ماذا يفعل .

يمكنك تحميل المحاكي من هنا .

محاكي VirtuaNES

هذا المحاكي يوفر دعماً كبيراً لكافة الطرفيات مثل الـ Joysticks والـ Gamepads ليعطيك إحساساً بأنك فعلاً تجربة لعبة NES بالإضافة إلا أنه يدعم إضافة الـ Cheat codes لتسهل عليك عملية اللعب إن كنت من محبيها كما أنه مدعوم من كافة نسخ الويندوز الموجودة .

يمكنك تحميله من هنا .