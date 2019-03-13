دبي الذكية تحصد جائزة "الابتكار التفاعلي" في معرض ومؤتمر "ساوث باي ساوث ويست SXSW...

دبي - الخليج 365 :

حصدت دبي الذكية جائزة "الابتكار التفاعلي" التي تقدمها شركة KPMG المتخصصة بالتدقيق والضرائب والاستشارات الدولية في معرض ومؤتمر "ساوث باي ساوث ويست SXSW 2019"، والذي اختتمت دبي الذكية مشاركتها الناجحة في نسخته الـ 22، التي تقام في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 8 وتستمر حتى 17 مارس الجاري.

وتأتي هذه الجائزة التي تكرم المشاريع التكنولوجية الرائدة والواعدة، تقديراً لدبي الذكية على "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية"، حيث تنافس عدد كبير من الجهات والمبتكرون من جميع أنحاء العالم للفوز بالجائزة من خلال تقديم مشاريعهم الجديدة والمبتكرة.

ومن خلال جناحها في المعرض، استعرضت دبي الذكية تطورات وانجازات "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية" التي تم إطلاقها في فبراير 2018 بهدف تحويل حكومة دبي إلى رقمية بالكامل، ونقل جميع المعاملات الخارجية والداخلية المطبقة في الهيئات والمؤسسات الحكومية إلى منصات رقمية بحلول عام 2021.

وفي هذا الإطار قدمت سعادة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام دبي الذكية والتي ترأست وفد دبي الذكية إلى الحدث، جلسة نقاشية بعنوان "هل يمكن للتكنولوجيا الناشئة جعل المدن خالية من الورق بنسبة 100%؟"، حيث سلطت الضوء على "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية"، وجهود إمارة دبي للاستفادة من التقنيات الناشئة مثل: البلوك تشين، والذكاء الاصطناعي، لتحويل المدينة إلى لا ورقية بالكامل، عبر تصميم تجارب استثنائية لجميع سكان وزوار دبي.

وحول المشاركة قالت سعادة الدكتورة عائشة بن بشر: "لقد حققت دبي تقدماً هائلاً في مسيرتها نحو التحول إلى مدينة ذكية بالكامل مستقبلاً، وقد ظهر هذا التقدم بشكل متزايد في عملية الاستغناء عن المعاملات الورقية، مدفوعةً باستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية الطموحة ، والتي تسعى إلى نقل جميع المعاملات الورقية المطبقة في الجهات الحكومية لإمارة دبي إلى منصات رقمية بحلول عام 2021. وقد أطلقنا مؤخراً أول تجربتين رقميتين بالكامل ضمن الاستراتيجية أمام المتعاملين عبر تطبيق "دبي الآن"، المنصة المتكاملة للخدمات الذكية في إمارة دبي، كما أن جهودنا بدأت تؤتي ثمارها بعد نجاح 6 جهات حكومية بنهاية العام الماضي في تقليص استخدام الورق لديها بنسبة 57%. واليوم نحن نحصد نتيجة هذه الجهود بحصول الاستراتيجية على جائزة "الابتكار التفاعلي" ضمن "معرض ومؤتمر "ساوث باي ساوث ويست".

وأضافت : "حرصت دبي الذكية على المشاركة في المعرض للاستفادة من الفرص المهمة التي يقدمها لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الحلول للتحول الذكي للمدن، عبر خلال لقاء عدد كبير من الخبراء من جميع أنحاء العالم ممن حققوا نقلات نوعية بمجال التكنولوجيا الذكية. كما نهدف من خلال الحدث، إلى مشاركة ابتكاراتنا في هذا المجال ضمن بيئة إيجابية وتفاعلية.

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وخلال المشاركة، قدم الدكتور على العزاوي، مستشار تجارب المدينة في دبي الذكية، جلسة نقاشية حملت عنوان: "إطلاق العنان للقوى الجماعية للمدن"، إلى جانب كل من نيكول فلاتو ، رئيس تحرير CityLab ، وميغيل جونيور ، نائب الرئيس التنفيذي للمدن العالمية في ماستركارد، والبروفيسورة مايا وايلي، النائب الأعلى للرئيس للعدالة الاجتماعية في جامعة نيو سكول، حيث تناولت الجلسة استكشاف المدن في جميع أنحاء العالم لسبل تقديم أفضل خدمات لمواطنيها، والوصول الشامل بمجالات التعليم والعمل لدعم نمو الاقتصاد المحلي وتحقيق الرخاء في المجتمعات.

كما شارك العزاوي مجموعة كبيرة من المتحدثين في جلسات تفاعلية قدموا خلالها قصصاً ملهمة حول الذكاء الاصطناعي وبيئات العمل والتكنلوجيا المتطورة وغيرها من الموضوعات، مبيناً الخطوات والمنهجيات لبناء مدن ذكية وسعيدة اجتماعياً.

وبدوره قال سعادة وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: "هذه الجائزة إنجاز لدولتنا ولدبي، وما يميز استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية هو أنه تم تصميمها بناء على طبيعة احتياجات الناس بدبي في المستقبل وتكاملها وشموليتها، بحيث لم نركز على المعاملات الحكومية بشكل منفصل، ولكن حوّلنا الخدمات لرحلات متكاملة تمكّن المتعاملين من الحصول على خدمة تجربة سعيدة، والأهم الذي جعل الاستراتيجية تستحق هذه الجائزة العالمية هو تفوقها بأنها قيد التطبيق، ونتجت عنها خدمات متوفرة حالياً رغم مرور عام فقط على إطلاقها".

وأضاف: "ما تحقق حتى الآن هو ثمرة تعاون شركائنا الحكوميين في تطبيق متطلبات الاستراتيجية في مؤسساتهم، وكلّي ثقة أن هذه الجائزة ليست سوى خطوة في إنجازات كثيرة مقبلة نتطلع لتحقيقها في طريقنا للمركز الأول في كل مشاريعنا".

وتم إطلاق مؤتمر ومعرض "ساوث باي ساوث ويست" عام 1987، ليقدم منصة سنوية لمجموعة من الفعاليات المعنية بقطاع الافلام ووسائل الإعلام التفاعلية والمهرجانات الموسيقية، كما يضم الحدث تنظيم مؤتمرات وجلسات نقاشية حول قطاع التكنولوجيا المتقدمة، والتي تقام في منتصف شهر مارس في ولاية تكساس الأمريكية.