إنفور تستعرض دور برامج إدارة أصول المؤسسات في الشرق الأوسط

دبي - الخليج 365 :

تعقد شركة إنفور، الرائدة في مجال توريد تطبيقات الأعمال المتخصصة والقائمة على السحابة، مؤتمر القمة الخاص بإدارة أصول المؤسسات في مدينة دبي بتاريخ 20 مارس الجاري، وذلك بغية إلقاء الضوء على أحدث ابتكاراتها الخاصة بحلول إدارة أصول المؤسسات التي تعززها الشركة من خلال منصتها السحابية Infor CloudSuite™ EAM التي توفرها للعملاء عبر كافة القطاعات.

ومن المزمع أن تجمع إنفور ما يصل إلى 60 مدير تنفيذي من مختلف القطاعات مثل قطاع التعليم وقطاع إدارة الطاقة والنفايات خلال القمة. كما ستركز الشركة خلال الحدث على مواضيع عدة بما في ذلك التوجهات المستقبلية لإدارة أصول المؤسسات وكيفية إطالة العمر الافتراضي للأصول وتعزيز كفاءتها ضمن المؤسسات.

وفي هذا السياق قال جوناثان وود، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط والهند وإفريقيا لدى شركة إنفور: "من المتوقع أن تصل قيمة السوق العالمية لإدارة الأصول إلى 6.05 مليار دولار بحلول عام 2022 وفقاً لبحث قامت به مؤسسة ماركتس أند ماركتس المتخصصة بأبحاث السوق. ومما يعزز هذه التوقعات هو تزايد أعداد المؤسسات في كافة القطاعات، والتي باتت تدرك الحاجة إلى تحقيق أقصى قدر من الإدارة والتحكم في أصولها وإطالة العمر الافتراضي لهذه الأصول بغرض تعزيز الكفاءة والأداء والتخطيط الاستراتيجي".

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وأضاف بالقول: "احتدام المنافسة، وصعود التقنيات الرقمية المتطورة، ومتطلبات العملاء المتغيرة باستمرار، هي أمور ساهمت في إدراك كافة المؤسسات لضرورة القيام بإدارة أصولها بذكاء أكبر. ونحن نتطلع من خلال القمة القادمة إلى مناقشة التحديات التي تواجهها المؤسسات التي تعتمد على الأصول بشكل كبير وتوعيتها بشأن التوجهات المستقبلية على مستوى إدارة الأصول وكيف يمكن لشركة إنفور تقديم المساعدة اللازمة لضمان استمرار هذه المؤسسات في مسار التحول الخاص بها".

وسيقوم عدد من عملاء إنفور، وهم الجامعة الأمريكية في بيروت، والهيئة العامة لكهرباء ومياه عُمان، بالإضافة إلى شركة إعادة التدوير SEUZ الأردن، بالتحدث خلال فعاليات القمة، بغية مناقشة الدور الهام الذي تلعبه برامج إدارة أصول المؤسسات في تعزيز التحول الرقمي، وذلك ضمن حلقة نقاش مخصصة تستضيفها شركة Intertec وهي واحدة من شركاء إنفور.

وسيتضمن الحدث أيضاً إلقاء مجموعة من الكلمات الرئيسية من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة إنفور، مثل فريدريك روسو، نائب رئيس المبيعات الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وجوناثان وود، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط والهند وإفريقيا. كما ستتاح الفرصة للحضور لمعرفة المزيد حول إدارة أصولهم وذلك بوجود شركاء إنفور Intertec و CAD Service وهي شركات متخصصة بإدارة الأصول المؤسسية.