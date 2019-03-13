تسريب الهاتف Honor 10i، وسيضم ثلاث كاميرات في الخلف، وكاميرا أمامية بدقة 32MP

فاطمة أيت طالب - دبي - تم رصد هاتف Honor جديد يضم ثلاث كاميرات في الخلف، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل. ويتشارك هذا الهاتف الكثير من تصميمه مع الهاتف Honor 10 Lite، ويقال بأنه سيصل إلى السوق تحت إسم Honor 10i.

يقول المصدر الذي كان وراء تسريب هذه الصورة أن الهاتف Honor 10i يضم شاشة LCD بحجم 6.2 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 24 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة. وإذا لم يكن هذا كافيًا، فهذا الهاتف سيضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، ولكننا للآسف لم نحصل على أي معلومات حول سعة البطارية في هذا الهاتف، ولكنه سيدعم تقنية الشحن السريع وسيدعم أيضًا NFC.

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لم يتم الكشف عن أي معلومات حول الأسعار والتوافر، لذلك نأمل أن تحدد Honor موعدًا للإعلان عن الهاتف قريبًا.