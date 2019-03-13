فاطمة أيت طالب - دبي - الوصول إلى Skype عبر الويب ليس بالأمر الجديد. ومع ذلك، فقد قامت شركة مايكروسوفت الآن بإطلاق نسخة مجددة من خدمة المحادثات الخاصة بها على الويب ليكون بإمكان ملاك الحواسيب إستخدام Skype من دون الحاجة إلى تثبيت البرنامج. ومع ذلك، هناك أمر هام يجب أخذه بعين الإعتبار.
إذا كنت تستخدم متصفح آخر غير Microsoft Edge أو Google Chrome، فيبدو أن نسخة الويب من خدمة Skype لن تعمل لديك. وهذا ينطبق إلى حد كبير على جميع المتصفحات الأخرى مثل Safari و Firefox و Opera. تم تأكيد ذلك في بيان تم تقديمه إلى موقع VentureBeat، وهو البيان حيث أوضحت شركة مايكروسوفت أنه بالنظر إلى الميزات وتقنيات الإتصال المستخدمة وكيف تقوم المتصفحات المختلفة بالتعامل معها، فقد قررت الشركة في نهاية المطاف دعم Microsoft Edge و Google Chrome فقط في الوقت الراهن.
ومن غير الواضح ما إذا كانت مايكروسوفت ستقوم في نهاية المطاف بتقديم الدعم للمتصفحات الأخرى، ولكن إذا كان عليك إستخدام Skype، فنحن نقترح عليك إما تحميل تطبيق Skype للحواسيب أو إستخدام المتصفح Microsoft Edge أو Google Chrome.
نسخة الويب الأحدث من Skype توفر ميزات جديدة ومحسنة، مثل محادثات الفيديو العالية الدقة وتسجيل المكالمات ولوحة الإشعارات والقدرة على البحث داخل المحادثات، وأيضًا عرض الصور وملفات الميديا الأخرى مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى الروابط والصور والفيديوهات التي قاموا بإرسالها أو تلقيها. إذا كان هذا شيء ترغب في الإستفادة منه، فتوجه إلى موقع Skype على شبكة الإنترنت للحصول على التفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر مايكروسوفت تجدد نسخة الويب من خدمة Skype، ولكنها تعمل على متصفحين فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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