انت الان تتابع تفاصيل خبر مدير "ناسا": أول من يمشي على سطح المريخ سيكون امرأة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 مارس 2019 07:47 مساءً - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الأربعاء، عبر مديرها جيم بردنشتاين، أن أول من تطأ قدماه الكوكب الأحمر سيكون من النساء.

وجاء هذا الإعلان في مقابلة مع مدير الوكالة خلال ظهوره على برنامج الإذاعة العلمية والتكنولوجية "Science Friday".

وقال بردنشتاين: "بغض النظر عمن هو أول من يطأ الكوكب الأحمر، فإن النساء سيُدْرَجن بشكل مطلق في رحلة وكالة الفضاء القادمة إلى القمر".

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وصرح بردنشتاين سابقاً أن "هدف ناسا على المدى القريب هو إعادة رواد الفضاء إلى القمر وإنشاء قاعدة دائمة هناك لأول مرة في تاريخ البشرية".

وأضاف: "نحن ذاهبون إلى القمر بتقنيات وأنظمة جديدة مبتكرة لاستكشاف المزيد من المواقع على سطحه أكثر مما توقعنا، وعندما نذهب إلى القمر سنبقى".

وقادت الجهود المبذولة لإعادة البشر إلى القمر وإلى المريخ إلى إنشاء تعاون بين وكالة ناسا وبعض الشركات الخاصة في هذا المجال، ومن ضمنها الشركات التي ستنمي "الاقتصاد القمري".

وتقول ناسا: "إن بعض التحديات الأكثر إلحاحاً التي نواجهها قبل أن نتمكن من الانتقال إلى المريخ تشمل فهم كيفية تكيف البشر للعيش في الفضاء، وكيفية التعامل مع النفايات والقمامة هناك".