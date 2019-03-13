شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا.. الإعلانات ستلاحقك عبر تلفزيونك الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستخدم الشركات مؤخرا الإعلانات المستهدفة أو الموجهة، والتى تصل لمستخدمين بعينهم وفقا لمعلومات محددة عنهم تناسب المنتجات التى تروج عنها، ولعل هذه الاعلانات اعتدنا جميعًا على رؤيتها عبر وسائل التواصل الاجتماعى، ولكن الجديد أنها ستبث أيضا عبر تلفزيونك الذكى.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، أعلنت العديد من شركات الإعلام الكبرى بما في ذلك ديزنى وكومكاست أنها تتعاون مع إحدى شركات التلفزيون الذكية لتطوير معيار جديد قد يجعل الإعلانات التجارية شخصية وخاصة.

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وقد أطلقوا عليها اسم "مشروع البحث المفتوح" الذى سيتيح معيار جديد مفتوح لجميع شركات الاتصال بيع الإعلانات المستهدفة في البرامج المجدولة وعند الطلب، وفي حين أن هذا من شأنه نظريا جعل الإعلانات أكثر نجاحا، وبالتالى أكثر قيمة، إلا أنه يعنى أيضا أن بيانات المشاهدين ستتم مشاركتها مع أطراف ثالثة، وهذا يثير مخاوف خصوصية البيانات المعتادة.