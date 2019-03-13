تسريب الصور الرسمية للهاتف Huawei Nova 4e قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم الإعلان رسميًا عن الهاتف Huawei Nova 4e يوم غد الأربعاء الموافق لـ 14 مارس، ونحن نعرف بالفعل بعض مواصفاته الرئيسية. الآن، حصلنا أيضًا على الصور الرسمية لهذا الهاتف مما أتاح لنا فرصة الإطلاع على تصميمه.

توضح لنا هذه الصور الرسمية المسربة أن الهاتف Huawei Nova 4e سيضم شاشة تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، وثلاث كاميرات بوضعية عمودية في الخلف يتواجد أسفلها الفلاش LED، وعلى اليمين هناك مستشعر بصمات الأصابع.

هذه التسريبات الجديدة تؤكد لنا كذلك أن الهاتف Huawei Nova 4e سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان على الأقل تشمل الأبيض والأسود والأزرق المتدرج إلى البنفسجي. ووفقا للمصدر، فهو ينص أيضًا على أن الكاميرا الأساسية في الهاتف Huawei Nova 4e ستضم مستشعر أساسي بدقة 24 ميغابكسل، في حين ستضم الكاميرا الثانية مستشعر بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة واسعة الزاوية، والكاميرا الثالثة مستشعر بدقة 2 ميغابكسل يعمل على إستشعار معلومات العمق.

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وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد ذكرت بأن الهاتف Huawei Nova 4e سيضم شاشة +FullHD بحجم 6.15 إنش، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 3340mAh، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل.