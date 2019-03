ثلاثة هواتف من شركة HTC ستحصل على تحديث Android 9 Pie في الربع الثاني من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - قد تكون شركة جوجل شارفت على الإنتهاء من تطوير نظام Android Q، ولكن هناك شركات مثل HTC لا تزال تحاول جاهدة إطلاق تحديث Android 9 Pie لهواتفها الذكية الحالية. وأعلنت الشركة التايوانية اليوم أنها ستقوم بإطلاق تحديث Android 9 Pie لثلاثة من هواتفها الذكية قبل حلول شهر يونيو المقبل.

بمجرد أن تتلقى هذه الهواتف الذكية الثلاثة تحديث Android 9 Pie، ستنضم إلى الهاتف HTC U11 Life الذي إستلم هذا التحديث في شهر نوفمبر من العام الماضي. وهو حاليًا هاتف HTC الوحيد الذي يعمل بالإصدار الأحدث من نظام الأندرويد، وبالتالي فنحن نأمل أن تفي شركة HTC بوعدها هذه المرة وإطلاق تحديث Android 9 Pie للهواتف الذكية الثلاثة قبل نهاية الربع الثاني من هذا العام.

وبالنسبة للهواتف الذكية الثلاثة التي تتطلع شركة HTC لترقيتها إلى Android 9 Pie قبل نهاية الربع الثاني من هذا العام، فهي تشمل HTC U11 و +HTC U11 إضافة إلى +HTC U12.

We wanted to share the status on the Android 9 update. HTC is currently working on ensuring the update is compatible with our phones & we anticipate a release for U11, U11+ & U12+ customers starting Q2’19. Exact timing defers to operators’ availabilities in different countries.