الأرصاد تحذر من طقس الخميس: أتربة وأمطار تضرب هذه المناطق

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الخميس، معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج من 3 إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

تحذيرات ونصائح من الأرصاد

وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية لبرودة الأجواء، خلال الساعات القادمة.

كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار.

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كما نصحت مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الخميس على بعض المدن:

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12

سوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11

قنا العظمى 24 درجة والصغرى 13

أسوان العظمى 25 درجة والصغرى 16