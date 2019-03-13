أمطار وعواصف تضرب البلاد.. وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

كتب: ضياء السقا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس اليوم الأربعاء، مؤكدة أنه غير مستقر، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، تصل لحد العاصفة أحيانًا، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأضافت الأرصاد في بيان لها: "يصاحب ذلك انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس معتدل شمالًا، مائل للدفء على شمال الصعيد، وإن ظل حارًا بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون مضطربة جدًا، مع ارتفاع الموج فيه من 4 إلى 5 مترًا، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون فتكون خفيفة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

تحذيرات ونصائح من الأرصاد

وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية لبرودة الأجواء، خلال الساعات القادمة.

كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي بسبب الأمطار.

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كما نصحت مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المدن:

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 15

الإسكندرية العظمى 18 درجة والصغرى 10

مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 8

سوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 11

قنا العظمى 30 درجة والصغرى 13

أسوان العظمى 32 درجة والصغرى 16

سانت كاترين العظمى 19 درجة والصغرى 5