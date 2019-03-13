تكنولوجيا: زي النهاردة| طرح أسهم مايكروسوفت في البورصة يحول 12 ألف من موظفيها إلى مليونيرات!

في 13 مارس من عام 1986، وبعد 10 سنوات تقريبا من تأسيس الشركة، طرحت “مايكروسوفت” Microsoft أسهمها في البورصة أمام المستثمرين، وقد تم تحديد سعر تداول السهم بـ21 دولارا.

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وتم الإغلاق على سهم “مايكروسوفت” عند 27.25 دولارا، وارتفع سعر السهم بعد فتح التداول عليه إلى 29.25 دولارا، وقد كان لعملية طرح أسهم مايكروسوفت الفضل في تحول 4 أشخاص إلى بليونيرات، إلى جانب تحول 12 ألف موظف في مايكروسوفت إلى مليونيرات بفضل الأسهم التي يملكونها، وقد حقق بيل جيتس ثروة 350 مليون دولار من هذا الطرح وهو في عمر الثلاثين.

وتأسست مايكروسوفت في 4 أبريل 1975، في مدينة ألباكركي، أكبر مدن ولاية نيومكسيكو الأمريكية، ويعمل بها اليوم 135 ألف موظف تقريبا، وتحقق عائدا سنويا يزيد عن 110 مليار دولار، وأرباحا صافية 17 مليار دولار تقريبا، ويقع مقر الشركة الرئيسي الآن في ريدموند بولاية واشنطن الأمريكية.