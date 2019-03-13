انت الان تتابع تفاصيل خبر "دمار" قادم سببه موجة جديدة للإنفلونزا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 مارس 2019 12:46 مساءً - قالت منظمة الصحة العالمية إن العالم سيواجه حتماً انتشار موجة جديدة لفيروس الإنفلونزا، ويحتاج إلى الاستعداد لـ"الدمار المحتمل" الذي يمكن أن يسببه ذلك مع عدم الاستهانة بالمخاطر.

وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، فقد ذكرت المنظمة أن ظهور وباء جديد "أصبح مسألة وقت" وليس مجرد احتمال، وذلك خلال استعراضها خطة عالمية لمكافحة المرض الفيروسي واتخاذ التدابير الوقائية قبل انتشار عالمي محتمل.

وأضاف المدير العام للمنظمة في بيان: "التهديد بوباء الإنفلونزا حاضر جداً. يتعين أن نكون يقظين ومستعدين، فتكلفة انتشار واسع للإنفلونزا ستفوق بكثير ثمن إجراءات الوقاية".

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ونتج أحدث انتشار للإنفلونزا عن فيروس (إتش1 إن1) الذي انتشر في أرجاء العالم عامي 2009 و2010، وأظهرت دراسات عن هذا الانتشار أن واحداً من كل 5 من سكان العالم أصيب به في العام الأول، وبلغ معدل الوفيات 0.02 بالمئة.

ويحذر خبراء الصحة العالميون والمنظمة من خطر تحور فيروس أكثر خطورة من فيروسات الإنفلونزا، وانتقاله من الحيوانات إلى البشر ليصيب مئات الآلاف.

وفيروسات الإنفلونزا عديدة ومتغيرة وتصيب نحو مليار شخص كل عام في موسم انتشارها، ومن بين حالات الإصابة هناك ما بين 3 ملايين و5 ملايين حالة خطيرة تؤدي إلى وفاة ما بين 290 و650 ألفاً كل موسم.

وقالت المنظمة إن الاستراتيجية الجديدة للفترة من 2019 إلى 2030 تهدف إلى منع الإنفلونزا الموسمية، والتحكم في انتشار الفيروس من الحيوانات إلى البشر والاستعداد للوباء القادم.