شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد فى دقيقة.. 7 معلومات عن خدمة جوجل الجديدة للألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد اقتحامها لعالم الهواتف الذكية والأجهزة المختلفة، وسيطرتها على مجال البحث عبر الانترنت، سلط عدد من التقارير الضوء على نية جوجل للدخول إلى عالم الألعاب، وفيما يلى نستعرض أبرز المعلومات التى ظهرت عن الخدمة الجديدة : ـ ستكون خدمة جوجل الجديدة شبيهة بنتفليكس ولكنها للألعاب ـ تحمل الخدمة الجديدة اسم Yeti Advertisements ـ يتم الإعلان رسميا عن أجهزة ألعاب جديدة لتتناسب مع الخدمة المنتظرة ـ تكون هذه الألعاب أرخص من أجهزة إكس بوكس التابعة لمايكروسوفت أو بلاى ستيشن التابعة لسونى ـ سيتم الإعلان عن Yeti خلال الشهر المقبل بمؤتمر مطورى الألعاب (GDC) ـ تعتمد خدمة الألعاب الجديدة Yetiعلى نظام الاشتراكات ـ من المحتمل أن تطلق Google وحدات التحكم الخاصة بها لتتماشى مع خدمة البث

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