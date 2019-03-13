شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إندونيسيا تطلق موقعًا لقياس الانبعاثات من السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنشأت هيئة حماية البيئة فى العاصمة الإندونيسية جاكرتا مواقع لإجراء اختبارات لقياس الانبعاثات من السيارات بعد ما تبين أن السيارات تسبب نحو 60 – 70 % من تلوث الهواء.

وقال مسئول بالهيئة إنه سيتم إنشاء مناطق أخرى لقياس الانبعاثات فى أنحاء العاصمة خاصة فى مراكز التسوق "المول" والمراكز الصناعية، وتحدد اللوائح الحدود القصوى لانبعاثات كل نوع من أنواع السيارات حسب نوع الوقود وسنة الإنتاج.

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وأشار المسئول، وفقا لصحيفة (جاكرتا بوست)، إلى أنه إذا فشلت السيارة فى اختبار الانبعاثات، فإنه يجب على مالكها أن يتوجه بسيارته إلى مراكز الخدمة بانتظام.