شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مزارعون نيوزيلنديون يستعينون بالطائرات بدون طيار لرعى الأغنام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف راديو (نيوزلاند) عن تجربة رائدة أقدم عليها بعض المزارعين فى البلاد من خلال استخدام أداة جديدة لرعْى الأغنام والأبقار، عبارة عن طائرات بدون طيار مجهزة بسماعات تبث نباح الكلاب.
وقال الراعى كورى لامبث للمحطة الإخبارية: "مما لاحظته أثناء رعى الأبقار والعجول بالكلاب أنها أحيانا تقاوم الكلاب، لكنها لم تفعل هذا مع طائرة قط".
ونشرت المحطة تسجيلا أظهر لامبث وهو يوجه الأبقار والأغنام بطائرة بدون طيار تطلق صوت نباح عاليا،
وأكد بين كروزلى صاحب المزرعة، أن مزرعته تستعمل تلك الطائرات فعلًا ، وأن الطائرة المفضلة هى (مافيك إنتربرايز) التابعة لشركة دى جيه آى، لأنها مجهَّزة أصلًا بسماعات تستطيع أن تبث أصواتًا كالنباح.
وأشارت صحيفة (واشنطن بوست) إلى أن العديد من المزارعين حول العالم يستخدمون تلك الطائرات لأغراض زراعية مختلفة، منها تفقُّد المحاصيل؛ لكن استعمالها فى توجيه الحيوانات هكذا ليس شائعًا، وهذا طبعًا قد يعطينا فكرة عن مستقبل الزراعة.
وذكرت مقالة أخرى فى موقع المحطة النيوزيلاندية، أن الكلاب التى كان يعتمد عليها فى الرعى فى نيوزيلندا بدأت تعتاد العمل بتناغم مع تلك الطائرات.
وقال لامبث: "لا ريب فى أن الكلاب سيظل لها فى المَزارع دور محفوظ، وأما الطائرات وغيرها من الإلكترونيات، ففيها حتى الآن عيب وهو احتياجها إلى الشحن الدوري".
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: مزارعون نيوزيلنديون يستعينون بالطائرات بدون طيار لرعى الأغنام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.