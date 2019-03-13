يعتبر هاتف هونور فيو 20 “Honor View 20” هو الأحدث في سلسلة هواتف Honor من فئة الهواتف المتوسطة ذات الأسعار المعقولة، وعلى الرغم من أنه يبدو للوهلة الأولى أجمل بكثير من سابقه Honor View 10، إلا أن Honor View 10 لا يزال هاتفًا مثيرًا للإعجاب بفضل ما يحمله من مواصفات جيدة، وسعر أقل.

فيما يلى مقارنة شاملة بين هاتفي Honor View 20 وHonor View 10:

التصميم:

هناك اختلاف كبير بين الهاتفين فهاتف Honor View 10 يأتي بظهر مصنوع من المعدن وهو واحد من الهواتف القليلة المتبقية ذات الظهر المعدني، ويمنحه ذلك أفضلية من حيث المتانة وتحمل الصدمات مقارنة بهاتف Honor View 20 الذي يأتي بتصميم كامل من الزجاج، وقد استخدمت هونر تقنية الطباعة nanolithography لإنشاء تدرج لوني مميز على شكل حرف V في ظهر الهاتف يلفت الانتباه.

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كما يأتي Honor View 20 بتصميم جديد تَشغل فيه الشاشة معظم الجهة الأمامية للهاتف مع وجود الكاميرا الأمامية ضمن الشاشة في ثقب على الجهة اليسرى، أما في الجهة الخلفية للهاتف فيوجد بها مستشعر دائري لبصمات الأصابع أسفل الكاميرا الخلفية، في حين يأتي هاتف Honor View 10 بنتوء أعلى منتصف الشاشة بها الكاميرا الأمامية وسماعة، ويوجد زر الرئيسية Home أسفل الشاشة ومُدمج به مستشعر بصمات الأصابع.

الشاشة وواجهة المستخدم:

يأتي Honor View 20 بشاشة قياسها 6.4 إنش بدقة 2310×1080 بيكسل، ومن نوع IPS LCD وبكثافة 403 بيكسل في الإنش، وتأتي بأبعاد 19.25:9، وتشغل 91.8% من حجم الهاتف.

بينما يأتي جهاز Honor View 10 بشاشة قياسها 5.9 إنش بدقة 2160 × 1080 بيكسل ومن نوع IPS LCD وبكثافة 398 بيكسل في الإنش.

ويشترك الهاتفان في أنهما يعملان بواسطة أحدث إصدار من واجهة المستخدم الخاصة بهواوي EMUI 9 المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد باي 9، كما أنهما لا يدعمان ميزة مقاومة الماء والغبار.

الأداء:

يعمل هاتف Honor View 20 بأحدث معالجات هواوي Hisilicon Kirin 980 ثماني النواة والمُصنع بتقنية 7 نانومتر، ويوفر هذا المعالج أداءًا محسناً وتجربة مستخدم سلسة بشكل غير مسبوق، وذلك بفضل تصنيعه القائم على معيار 7 نانومتر الذي تمتزج فيها وحدة المعالجة المركزية القوية ذات النوى Cortex-A76، مع وحدة معالجة الرسوميات Mali-G76.

يوفر المعالج الجديد أداء أقوى بنسبة 75% مقارنة مع معالج Kirin 970، كما يوفر أداء أفضل بنسبة 64% في معالجة الرسوميات وكفاء أفضل في استهلاك الطاقة بنسبة 58%، هذا بالإضافة لكونه مزودًا بوحدتين لمعالجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي NPU.

بينما يعمل هاتف Honor View 10 بمعالج Kirin 970 والذي يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي على غرار ميت 10 برو وهواوي بي 20 وهواوي بي 20 برو.

مساحة التخزين الداخلية وذاكرة الوصول العشوائي RAM:

يأتي هاتف Honor View 20 بإصدارين من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وخيارين من مساحة التخزين الداخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ولكنه لا يدعم بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، ويدعم الهاتف إمكانية تشغيل خطين بالإضافة إلى دعم ميزة Link Turbo التي تجمع بين شبكات 4G وواي فاي للتنزيل السريع.

بينما يأتي هاتف Honor View 10 بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي 4 و6 جيجابايت، وخيارين من مساحة التخزين الداخلية هما 64 و128 جيجابايت، ويدعم بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

الكاميرا:

يأتي هاتف Honor View 20 بكاميرا خلفية دقتها 48 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.8، مع الاعتماد على مستشعر التصوير IMX586 من شركة سوني، ودعم HDR وإمكانية تسجيل مقاطع فيديو بدقة 2160 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية أو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى دعم تحسين الصور والفيديو اعتمادا على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتدعم الكاميرا المستشعر ثلاثي الأبعاد 3D ToF الذي يسمح بتعقب الكائنات أو المجسمات، بالإضافة إلى إمكانية تجميل الصور وإنشاء صور مجسمة أقرب للواقع، إلى جانب تعزيز قدرات الهاتف في تطبيقات الواقع المعزز AR.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي مدمجة في الشاشة وهي بدقة 25 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0، مع إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

بينما يأتي هاتف Honor View 10 بكاميرا خلفية ثنائية الأساسية بدقة 16 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية بدقة 20 ميجابيكسل أحادية اللون monochrome، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 13 ميجابيكسل وبفتحة عدسة f/2.0.

البطارية:

يأتي هاتف Honor View 20 ببطارية سعتها 4000 ميلي أمبير/ساعة والتي تدعم ميزة الشحن السريع مما يسمح بشحن البطارية بنسبة 55% خلال نصف ساعة فقط، بينما يأتي هاتف View 10 ببطارية سعتها 3750 ميلي أمبير/ الساعة.