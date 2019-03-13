استفادت معظم المجالات من تطور الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية، ويُعد المهندسين المعماريين من أكثر المتخصصين استفادةً من ذلك، فقبل عقود كانوا يرسمون كل التصاميم باليد ووجود خطأ يعني تكرار كل شيء من البداية مما يؤدي إلى ضياع الكثير من الوقت، ولكن مؤخرًا قام مطورو البرامج والتطبيقات بإنشاء برامج وتطبيقات سمحت للمهندسين المعماريين بأداء عملهم بكفاءة أكبر.

تضم متاجر التطبيقات العديد من التطبيقات التي تهم المهندسين المعماريين وتساعدهم فى تعديل التصاميم بسهولة في الموقع، أو متابعة التقدم في المشروع والتعليق على العمليات لحظيًا، وكذلك تتبع النفقات أو مراجعة جانب معين من المشروع في أي وقت ومن أي مكان من خلال الهاتف.

فيما يلي 6 تطبيقات مهمة للمهندسين المعماريين:

1- تطبيق BIMx

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إذا كنت تستخدم برنامج التصميم المعماري ARCHICAD فسيكون تطبيق BIMx خيارًا مثاليًا لك، حيث يتيح عرض التصاميم أو مشاركتها مع العملاء والمقاولين بسهولة من خلال هاتفك أو جهازك اللوحي، بالإضافة إلى أنه يجعل سير العمل بأكمله خاليًا من المتاعب حيث يوفر التطبيق التحكم الكامل في المشاريع من خلال الحصول على بيانات دقيقة من النماذج ثلاثية الأبعاد، وكذلك النماذج ثنائية الأبعاد.

كما يتيح لك التطبيق الوصول إلى التحديثات المتزامنة من السحابة، حيث يمكن ربط خدمات التخزين السحابية الشهيرة مثل iCloud أو Dropbox بالتطبيق، لذلك فإن تنزيل وفتح BIMx Models سيتم بسهولة.

كما يتوافق التطبيق مع منصة الواقع الافتراضي Cardboard VR التابعة لجوجل، مما يتيح للمهندسين المعماريين معاينة التصاميم ثلاثية الأبعاد والتنقل فيها من خلال هواتفهم بسهولة.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، كما يوجد منه إصدار BIMx PRO بسعر 24.99 دولار يتيح لك المزيد من الميزات.

2- تطبيق My Measures

يعتبر تطبيق My Measures أحد الأدوات التقنية المهمة للمهندسين المعماريين، فهو يتيح لهم مزامنة المشاريع بين جميع الأجهزة، والتعاون مع الآخرين باستخدام المجلدات المشتركة ومشاركة أو استقبال الملفات.

كما يتيح التطبيق التعليق على الصور من خلال النصوص و الأسهم والزوايا لتوضيح كافة التفاصيل، وتضمين الصور التفصيلية المتعددة، وتنظيم المشاريع في المجلدات.

كما يمكن مشاركة المشروع بصيغة PDF أو كصور مع الأخرين، بالإضافة إلى تأمين المشاريع بكلمة مرور، ويتكامل التطبيق مع العديد من خدمات التخزين السحابي مثل دروب بوكس وجوجل درايف وغيرهم.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، كما يمكنك الاشتراك من داخل التطبيق للحصول على المزيد من الميزات.

3- تطبيق Morpholio Trace – Sketch CAD

يعتبر هذا التطبيق أداة رسم فريدة تتيح لك العمل بسلاسة عبر جميع مراحل عملية التصميم، لذلك فهو مثالي للمهندسين المعماريين أو المصممين أو مصممي الديكور أو الرسامين، حيث يساعدهم على إنشاء رسومات فورية لتلبية جميع احتياجات التصميم.

يتيح لك هذا التطبيق إنشاء تصاميم بالألوان واستخدام القوالب والأنماط والفرش والأقلام، واستيراد الصور من مصادر أخرى أو التقاط الصور وإضافة علامات عليها.

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يدعم التطبيق ميزة الواقع المعزز AR Sketch Walk التي تتيح لك تجربة التصاميم ثلاثية الأبعاد من خلال دمجها مع العالم من حولك، كما يضم التطبيق أداة AR Perspective Finder وهي أداة جديدة للرسم تتيح لك الكشف عن شبكات المنظور الافتراضية مما يجعل عملية الرسم أسهل بكثير.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، ولكنه غير متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد.

4- تطبيق SketchUp Viewer

هذا هو التطبيق الخاص ببرنامج التصميم الهندسي SketchUp والذي يتيح للمهندسين المعماريين تقديم وعرض مشاريعهم الموجودة على برنامج SketchUp في أي وقت وأي مكان والتعاون مع الزملاء عن بُعد.

كما تمكنك ميزات عرض الواقع المعزز من تجربة نماذجك ثلاثية الأبعاد من خلال دمجها مع العالم من حولك، ويتيح لك التنقل باستخدام إيماءات اللمس المتعدد والتدوير والتكبير والتصغير.

كما يمكنك فتح ملفات بصيغ SKP وعرض تفاصيل التعديلات السابقة لتصميمك عندما تعرض المشاهد والطبقات والعروض مباشرة من خلال هاتفك.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، كما يمكنك الاشتراك من داخل التطبيق للحصول على المزيد من الميزات.

5- تطبيق Autodesk Sketchbook

يوفر تطبيق Autodesk Sketchbook للمهندسين المعماريين والمصممين إمكانية الوصول إلى أدوات رسم إبداعية سريعة وقوية، للتعبير عن أفكارهم في أي وقت ومن أي مكان.

يوفر لك التطبيق أدوات الرسم المختلفة ابتداءًا من الأقلام الرصاص حتى أكثر من 190 فرشاة قابلة للتخصيص، مع إمكانية استخدم المساطر التقليدية وأدلة القطع الناقص للخطوط الدقيقة، ويمكنك من خلال التطبيق تصدير التصاميم بتنسيق PSD أو JPG أو PNG أو BMP أو TIFF.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

6- تطبيق Scala Architectural Scale

يتضمن تطبيق Scala Architectural Scale جميع المقاييس المعمارية والهندسية، مما يوفر لك قياسات دقيقة للرسومات المطبوعة بأي مقياس مع المقاييس الثابتة والمتغيرة، ويمكن أن يوفر قياسات الأبعاد حتى لو كان المقياس غير معروف.

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم سهلة، وبسيطة فإذا كنت تعرف مقياس الرسم ضع جهازك على الرسم وانتقل إلى مقياس الرسم المطبوع وشاهد شريحة المقياس المختارة.

أما إذا كان مقياس الرسم غير معروف فحرك إصبعك على المقياس المتغير وطابقه مع مقياس عنصر واحد معروف، وقم بقفله ثم استخدمه لقياس جميع العناصر الموجودة في هذا الرسم. كما يتيح لك التطبيق تحويل وحدات القياس المعمارية أو الهندسية أو المترية، والتحكم في دقتها.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، ولكنه غير متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد.