مايكروسوفت تبدأ دعم تطبيقات أندرويد على نظام ويندوز 10 عبر…

أعلنت شركة مايكروسوفت يوم الاثنين أن النسخة التجريبية الجديدة من تطبيق “هاتفك” Your Phone أصبحت تدعم استخدام تطبيقات أندرويد الموجودة على أجهزة المستخدمين إلى حواسيبهم الشخصية العاملة بنظام ويندوز.

وقالت الشركة في منشور على منتداها: “يمكنك الآن عرض شاشة هاتف أندرويد على جهاز الحاسب مباشرة دون الحاجة إلى البحث عن هاتفك”، ثم وضحت ما هي الأجهزة التي تدعم الميزة الجديدة.

أما عن الحواسيب الشخصية التي تدعم الميزة الجديدة، فقد أوضحت مايكروسوفت ذلك بالقول: “يمكنك استخدام تطبيق Your Phone الخاص بك على أي جهاز حاسب يعمل بنظام ويندوز 10 مع رقم الإصدار 1803 وما بعده وأي هاتف يعمل بنظام أندرويد 7.0 وما بعده”. هذا وتتطلب ميزة عرض الشاشة الجديدة تشغيل أحدث إصدار تجريبي من نظام ويندوز 10 وهي لا تتوافق حاليًا إلا مع مجموعة محدودة من الأجهزة.

وأضافت الشركة أن جهاز الحاسب يحتاج أيضًا إلى دعم تقنية البلوتوث مع وضع الطرفيات منخفضة الطاقة. وسيكون جهاز “سيرفس جو” Surface Go من مايكروسوفت أول جهاز في سلسلة Surface يدعم هذه الميزة، على أن تدعم الشركة أجهزة أخرى تدريجيًا.

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أما فيما يخص الهواتف الذكية التي تدعم الميزة، فقد أوضحت مايكروسوفت أن الميزة متاحة على أربعة فقط من أجهزة سامسونج، وهي: Galaxy S8، و Galaxy S8 Plus، و Galaxy S9، و Galaxy S9 Plus. وكذلك سوف تقوم الشركة بدعم المزيد من الأجهزة تدريجيًا.

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ويُعتقد أن هذه الميزة تعد خطوة ذكية من مايكروسوفت لدعم الهواتف الذكية على الحواسيب الشخصية العاملة بنظام ويندوز، خاصةً إن تعلق الأمر بهواتف أندرويد التي تعد الأكثر انتشارًا حول العالم مع نسبة تتجاوز 85% من السوق.