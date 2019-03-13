تكنولوجيا: سامسونج تسجل براءة اختراع جديدة لهاتف ذكي قابل للطي يتم ارتداؤه كساعة ذكية!

لم يمر شهر تقريبا على إعلان سامسونج Samsung عن هاتفها الذكي القابل للطي “جالاكسي فولد” Galaxy Fold، خلال مشاركتها في مؤتمر الجوالات العالمي MWC ببرشلونة أواخر الشهر الماضي، حتى برزت أخبار تسجيلها لبراءة اختراع هاتف ذكي جديد قابل للطي، يمكن ارتداؤه كساعة ذكية “سمارت ووتش”.

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وكشف خبر براءة اختراع سامسونج الجديدة الموقع التقني “ليتس جو ديجيتال” LetsGoDigital، والذي نشر صورا توضيحية مفصلة للهاتف الذكي الذي سجلته سامسونج، وتفاصيل تصميمه المبتكر.

وعلى عكس هاتف سامسونج القابل للطي “جالاكسي فولد”، والذي يأخذ وضعي الهاتف الذكي والتابلت، فإن الهاتف الجديد يأخذ وضعية الهاتف الذكي والساعة الذكية، حيث يمكن ارتداؤه حول المعصم حين طيه.

ولا يمكن تأكيد ما إذا كان ابتكار سامسونج هذا سيرى النور قريبا أم لا، أو أنه سيخرج إلى حيز الوجود أصلا، حيث سبق وسجلت سامسونج براءات اختراع تقنية لم تخرج إلى النور حتى الآن!