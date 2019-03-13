تكنولوجيا: هاتف Galaxy Note10 يأتي بنموذج يدعم شبكات الجيل الخامس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف مطوري XDA عن تفاصيل جديدة حول إصدار سامسونج القادم من سلسلة Note، حيث من المقرر أن تقدم سامسونج نموذج من هاتف Galaxy Note10 بميزة دعم تقنية شبكات الجيل الخامس.

كانت شركة سامسونج قد نشرت مؤخراً مصدر kernel مشفر لهواتف S10 التي تأتي برقاقة معالج Exynos، وقد رصد مطوري XDA تعليمات برمجية تشير إلى أن سامسونج ستقدم نموذج 5G من هاتفها القادم Galaxy Note10.

وتعد هذه التفاصيل من الخطوات المتوقعة من سامسونج التي قدمت بالفعل نموذج من سلسة S10 يدعم تقنية شبكات الجيل الخامس، إلا أنها مازالت غير مؤكدة حتى الآن، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن تسريبات التعليمات البرمجية قد تعود لهاتف Galaxy S10 5G.

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وقد أشارت التسريبات التي نشرت حتى الآن إلى أن هاتف Galaxy Note10 يضم شاشة بحجم 6.66 إنش، مع إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، لذا علينا أن نترقب ظهور مزيد من التسريبات لنتعرف بشكل أوضح ما إذا كانت ميزة دعم شبكات الجيل الخامس ستكون أحد مميزات Note القادم من سامسونج.

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