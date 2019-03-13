تحديث جديد للعبة Fortnite يجبر لاعبي Xbox One و Playstation 4 على محاربة بعضهم البعض

فاطمة أيت طالب - دبي - التنافس بين لاعبي Xbox و Playstation ليس بالأمر الجديد، ولكن يبدو أن شركة Epic Games تشجع ذلك فعليًا. في التحديث الأخير للعبة Fortnite والذي يقوم بترقية هذه الأخيرة إلى الإصدار 8.10، سوف تقوم لعبة Fortnite الآن بتجميع مستخدمي Xbox One و Playstation 4 معًا لمحاربة بعضهم البعض.
سيؤدي التحديث إلى تقديم اللعب التشاركي بين الجهازين واللاعبين بحاجة إلى قبول ذلك من أجل اللعب. إذا لم يفعلوا ذلك، فسوف تكون الأوضاع المتوفرة تقتصر على وضع Creative Mode و Playgrounds Mode. ووفقا لشركة Epic Games، فقد أوضحت أن السبب في ذلك هو أن ” العامل المحفز هو فتح إمكانية التحسن مما يسمح لنا بتشغيل المزيد من قوائم التشغيل خلال ساعات أكثر من اليوم مع دعم المزيد من مواقع مراكز البيانات. يرجى تزويدنا بتعليقاتك على تجربتك! “.
إنه في الواقع نهج مثير للإهتمام إلى حد ما حيث أن النقاش حول جهاز الألعاب المنزلي الأفضل لا يزال موجودًا، وبالتالي إجبار لاعبي Xbox One على محاربة لاعبي Playstation 4 سوف يقطع شوطًا طويلاً في إبقاء هذا التنافس على قيد الحياة. في أواخر العام الماضي، سمحت شركة Sony أخيرًا باللعب التشاركي ( Crossplay ) على جهاز Playstation 4.
لقد رفضت الشركة بعناد السماح باللعب التشاركي في السنوات الماضية، ولكن يبدو أن شعبية لعبة Fortnite، والتي منحتها قدرًا كبيرًا من النفوذ، دفعتها لتغيير رأيها في النهاية.
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