مايكروسوفت تبدأ بإختبار عكس شاشات هواتف الأندرويد على حواسيب Windows 10

فاطمة أيت طالب - دبي - هل فكرت يومًا أنه من الممكن أن تظهر تطبيقات الأندرويد على حاسوب الويندوز 10 الخاص بك؟ حسنًا، ستقوم مايكروسوفت بتحويل ذلك إلى حقيقة من خلال تطبيق Your Phone. قامت الشركة بالكشف عن هذا التطبيق لأول مرة في شهر أكتوبر من العام الماضي. هو في الأساس يسمح بعكس شاشة هاتف الأندرويد الخاصة بك على حاسوبك المدعوم بنظام Windows 10. الآن، بدأت مايكروسوفت في إختبار هذه الميزة.

يسمح التحديث الأخير لتطبيق Your Phone لمستخدمي الأندرويد بعكس شاشات هواتفهم الذكية مباشرة على الحواسيب الخاصة بهم. هذا التطبيق يجعل ميزة ” شاشة الهاتف ” متاحة لمستخدمي Windows Insiders هذا الأسبوع. سيحتاج أولئك الذين يرغبون في تجربتها إلى تحميل الإصدار الأحدث من نظام Windows 10 وتطبيق Your Phone.

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يعكس التطبيق شاشة هاتف الأندرويد مباشرة على حاسوبك الذي يعمل بنظام Windows 10. يعرض أيضًا قائمة بالتطبيقات على الهاتف بحيث يمكن للمستخدمين الوصول إليها بسهولة حتى عندما يكون الهاتف المقترن بالحاسوب بعيدًا عن متناولهم.

يقوم تطبيق Your Phone بعكس الأندرويد على حاسوب الويندوز 10 عن طريق Bluetouth Low Energy Peripheral. هذا يعني أنه لن تتمكن الكثير من الحواسيب من تشغيل هذه الخاصية ما لم تحظى بدعم ذلك. يقتصر التطبيق نفسه على بعض الهواتف الذكية المحددة مثل Galaxy S8 و +Galaxy S8 و Galaxy S9 و +Galaxy S9 من سامسونج. وتقول شركة مايكروسوفت أنها ستعمل على توسيع قائمة الهواتف الذكية والحواسيب الشخصية المدعومة في المستقبل.