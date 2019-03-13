شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حتى لا يحظرك واتس آب.. احترس من هذا الأمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة منه للامتثال لطلبات المستخدمين وللحفاظ على أمان النظام الأساسى، قررت خدمة الدردشة الفورية "واتس آب" المملوكة لفيس بوك، حظر حسابات المستخدمين على واتس آب عند استخدام إصدارات معدلة مثل WhatsApp Plus وGB WhatsApp. ووفقا لما نشره موقع gadgetsnow الأمريكى، فقد تم تطوير هذه الإصدارات المعدلة من تطبيق المراسلة من قبل أطراف ثالثة، حيث لا يمكن للشركة التحقق من ممارساتها الأمنية، حيث إن هذه التطبيقات غير الرسمية تنتهك بند شروط الخدمة فى التطبيق الرسمى، وهو الأمر الذى دفع واتس آب للإقدام على هذه الخطوة وحظر أى شخص يقوم بذلك. وقالت الشركة فى منشور لها اليوم "الاثنين":" إذا تلقيت رسالة داخل التطبيق تفيد بأن حسابك" محظور مؤقتًا "فهذا يعنى أنك على الأرجح تستخدم إصدارًا غير مدعوم من واتس آب بدلاً من التطبيق الرسمى"، مشيرة إلى أنه لم يتم حظر الحسابات بشكل دائم، على الرغم من أنه قد تم نصح المستخدمين بدعم محادثاتهم قبل إجراء التبديل، وقالت الشركة "يجب عليك تنزيل التطبيق الرسمى لمتابعة استخدام WhatsApp".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: حتى لا يحظرك واتس آب.. احترس من هذا الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.