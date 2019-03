جوجل قد تقوم بإطلاق النسخة التجريبية من نظام Android Q للمطورين قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - بناء على ما نعرفه عن عادات جوجل، فهي تميل إلى إطلاق الإصدارات التجريبية من الإصدارات الرئيسية الجديدة من نظام الأندرويد في بداية كل عام. وبعد ذلك، تقوم الشركة بعرض هذا النظام بالتفصيل في مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O بحيث تكشف بالتفصيل عن بعض الميزات والتغييرات التي يمكن أن نتوقعها، لتقوم بعد ذلك في الجزء الأخير من العام بإطلاق النسخة الرسمية والنهائية من الإصدار الرئيسي الجديد من نظام الأندرويد.

نظرًا لأننا نقترب الآن من نهاية الربع الأول من العام 2019، فمن المؤكد أنه يتوجب علينا أن نتوقع صدور النسخة التجريبية من نظام Android Q. في الواقع، وفقا لتغريدة تم نشرها من قبل رئيس التحرير في منتدى XDA Developers، فقد تم بالفعل فتح صفحة تعقب الأخطاء الخاصة بنظام Android Q، مما يشير إلى أنه سيتم إصدار النسخة التجريبية من نظام Android Q للمطورين في المستقبل القريب.

صفحة تعقب الأخطاء هو المكان الذي يمكن للمطورين فيه إرسال الأخطاء التي إكتشفوها ومتابعة العمل عليها. قد يكون هذا منطقيًا بالنسبة لنظام تشغيل على وشك أن يتم إطلاقه، ومن هنا جاءت التكهنات. هناك أيضًا رابط للتحقق من فتلرة الأخطاء الحالية مع تاريخ الإنشاء 11 مارس، مما يشير إلى أن موعد الإطلاق قد يكون قريبًا.

تمكن منتدى XDA Developers بالفعل من وضع يديه على نسخة أولية من نظام Android Q وقاموا بتحليل شفرتها المصدرية لإكتشاف بعض الميزات التي من المفترض أن يأتي بها هذا النظام، بما في ذلك وضع الحاسوب، والوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل، وكذلك تحسين أدوات الخصوصية.

Seems like Google opened up the bug tracker for submitting bugs related to the Android Q beta. The link to check for existing bugs filters by date created after March 11th.



Are you ready for Android Q?



https://t.co/MQj25b6XXZ pic.twitter.com/EZkNNFmCbW