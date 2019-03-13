شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف قصة الدمية Earthy التى أثارت اعجاب رواد الفضاء على متن المحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت الكبسولة التابعة لصاروخ dragon التابع لشركة space x الفضائية، إلى الأرض من رحلة إلى محطة الفضاء الدولية.



اللعبة

ووفقاً لصحيفة the sunفإن الكبسولة كان بها " لعبة" زرقاء اللون على شكل الكرة الارضية "Earthy" ولكن لديها يدان ورجلان وكأنها كائن حى، وقام عدد من رواد الفضاء التابعين للمحطة الدولية كانوا استحوذوا عليها بعد إعجابهم بها.



صورة اللعبة

ويعود وجود لعبة الكرة الأرضية فى الكبسولة إلى أنها كانت موضوعة لقياس قوة الجاذبية خلال العمل، ولكن اعجاب رواد الفضاء بها جعلهم ينشرون صور لهم معها على حساباتهم عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

ووصلت الكبسولة إلى محطة الفضاء الدولية حاملة معها أيضا، دمية فى هيئة رائد فضاء أطلق عليها اسم "ريبلي"، والتى عادت إلى الأرض على عكس "Earthy"، التى يبدو أن طاقم المحطة قد أعتبرها عضو "رابع" فى فريقهم.