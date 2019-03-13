شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تيم برينز لي" مبتكر شبكة الويب.. البريطانى الذى تدين له البشرية بالفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت أمس الذكرى الـ30 على إنشاء شبكة الويب العالمية، والتى دخلت فى كل مجالات الحياة المختلفة للبشر، بما فى ذلك قطاعات الأعمال والترفيه والمعيشة والصحة وغيرها، فى محاولة لربط البشر من كل أرجاء العالم معًا، حيث يدين سكان العالم بالشكر للعالم البريطانى "تيم بيرنرز لى " الذى تمكن من تطوير الويب أثناء وجوده فى المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية CERN بسويسرا، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنه كما يلى:

-ولد تيم بيرنرز لى فى 8 يونيو 1955 أى يبلغ حاليا من العمر 64 عاما.

- يعمل حاليا أستاذا فى علوم الكمبيوتر بجامعة أوكسفورد بالمملكة المتحدة البريطانية.

- -اقترح فى عام 1989 مشروع لغة تعليم النص المترابط أو ما يدعى بالنص العالمى المترابط، وهو ما عرف فيما بعد بالشبكة العالمية World Wide Web.

- هو أول من كتب مزودا للويب World Wide Web، ووضع أسس أول برنامج مستقل لتصفح الإنترنت.

- خلال الفترة من 1991 و1993، استمر تيم فى العمل بتصميم الويب وتنسيق الملاحظات من المستخدمين عبر الإنترنت.

- فى عام 1994، قام بتأسيس اتحاد شركات الإنترنت.

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- فى 2010 حصل على لقب فارس من ملكة إنجلترا نظرا لما قدمه من جهد و إبداع فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

- يعتقد "تيم" أن حرية الوصول إلى المعلومات من الحريات الأساسية للمواطنين.

- يرى أن هناك مشاكل كثيرة يعانى منها المستخدمون رغم الفائدة الكبيرة التى تسبب فيها اختراعه.

- قال أن شبكة الإنترنت تواجه الآن الكثير من المشاكل، إذ يعانى المستخدمون من المضايقات عبر الإنترنت والاختراقات التى ترعاها الدول، والانتشار الفيروسى للأخبار المزيفة، وغيرها من السلوكيات الإجرامية".

- يرى أن اختراع الشبكة العنكبوتية العالمية غير رؤية العالم حول نظام إدارة المعلومات، "لأن نصف سكان العالم دخلوا الإنترنت خلال ثلاثة عقود فقط".

- طالب تيم الحكومات بـ"ترجمة القوانين واللوائح الخاصة بالعصر الرقمي، لضمان بقاء الأسواق قادرة على المنافسة والابتكار والانفتاح".