"أمطار وأتربة وعاصفة".. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأربعاء والخميس

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد خلال اليومين المقبلين، طقسًا غير مستقر على كافة أنحاء الجمهورية يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد يصل لـ 7 درجات.

وأوضح عبدالعال لمصراوي، أن انخفاض درجات الحرارة يصاحبه رياح مثيرة للأتربة تصل لحد العاصفة في بعض الأوقات على السواحل الشمالية والوجه البحري والمناطق المكشوفة، مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تصل إلى القاهرة.

وأضاف أن درجات الحرارة تستمر في الانخفاض التدريجي غدًا على...