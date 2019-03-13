شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ندم مؤسسا إنستجرام على بيع التطبيق لـ"فيس بوك"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف Kevin Systrom وMike Kreiger مؤسسا إنستجرام خلال حدث SXSW 2019 فى أوستن، عن أنهما لم يشعران بالندم على بيع تطبيقهما لـ"فيس بوك".

وقال Systrom: "كان الحصول على قدر أقل من الاستقلال الذاتى بمثابة فوز لإنستجرام، فإذا استمر إنستجرام كتطبيق متخصص للمصورين، كنا سنعمل على الأرجح على هذا التطبيق لمدة 20 عامًا باعتباره تطبيقًا متخصصًا، بدلاً من ذلك ما حدث هو أنه أصبح أفضل وأفضل وأفضل، وشهد المزيد من التحسن".

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وأوضح Systrom أن المنافسة الداخلية بين التطبيقات المملوكة لشركة فيس بوك مثل إنستجرام وواتس آب وماسنجر، أدت إلى المزيد من التحسينات وأفكار أفضل.

وفى الوقت نفسه اقترح Kreiger أن صفقة استحواذ فيس بوك على إنستجرام، جعلت تطبيق الصور بمثابة نموذج لكثير من الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا.