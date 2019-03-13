شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على غرار سناب شات.. جوجل تدعم تأثيرات الواقع المعزز AR بـ "قصص يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن شركة جوجل تعمل حاليا على "توفير" الدعم لتأثيرات الواقع المعزز AR بـ "قصص يوتيوب"، الأمر الذى من شأنه أن يسمح للمستخدمين بإضافة الأقنعة المتحركة والنظارات والمزيد من الأشياء كتأثير ثلاثى الأبعاد إلى صورهم الشخصية، وذلك تماما كما هو الحال مع قصص فيس بوك وانستجرام.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فقد كشفت جوجل بأن ربط المحتوى الافتراضى مع العالم الحقيقى هو التحدى الأصعب، مثل تتبع هندسيات السطح الديناميكية عبر الابتسامات أو التعبيرات، ولجعل الأمر أكثر انسيابيًا، استخدمت جوجل مميزات التعلّم الآلى (ML) لاستنتاج الهندسة السطحية 3D، وذلك بهدف تمكين التأثيرات المرئية بالواقع المعزز لصور السيلفي.

وقد قالت جوجل:" نحن متحمسون لمشاركة هذه التكنولوجيا الجديدة مع المبدعين والمستخدمين والمطورين على حد سواء، وفى المستقبل نخطط لتوسيع هذه التكنولوجيا إلى المزيد من منتجاتنا التقنية المختلفة".