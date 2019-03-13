شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الأحياء يعثرون على نوع جديد من الحيتان القاتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل عدد من علماء الأحياء المائية إلى نوع جديد من الحيتان القاتلة والمصنفة بـ"شديدة الخطورة"، والتى أطلق عليها عليها حرف "d" كاسم لها.

ووفقاً للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوى، كان يوجد الحوت القاتل منذ أكثر من 60 عاما، وتم رصده أيضاً من قبل الكثير من السياح والصيادين فى سواحل شيلى.

وأوضحت الإدارة فى تقرير لها، أن هذه النوعية من الحيتان الخطرة تتميز برأس أكثر استدارة، ولكن زعانفها أصغر ولها عينان ناصعة البياض.

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جدير بالذكر أنه منذ عقود طويلة، فقد اكتشف العلماء أنواع مختلفة من الحيتان القاتلة، وتم إطلاق عليهم أسماء "A" و"B" و"C"، ويشعر الباحثون باستمرار أن هناك أنواع أخرى.