شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تؤكد رسميا عقد مؤتمرها فى 25 مارس الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أبل اليوم عن موعد انعقاد مؤتمرها المقبل، والذى من المنتظر أن تجرى فعالياته يوم 25 مارس الجارى، حيث من المتوقع أن تقوم خلاله الشركة بالكشف عن تحديثات بعض أجهزتها والحديث عن أنظمة التشغيل.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فمن المنتظر أن يشهد المؤتمر هذا العام تركيزا كبيرا على خدمة بث المحتوى المرئى التى كانت التقارير تتحدث عنها منذ بداية العام الماضى، وكما ظهر فى صورة الدعوة من قبل أبل، تظهر كلمة Show Time، وهو ما يؤكد على إطلاق الخدمة المنتظرة، خاصة وأن نفس السطر استخدمته الشركة عندما أطلقت خدمة شراء ومشاهدة الأفلام عبر iTunes فى 2006.

وتشير بعض التقارير الأخرى إلى أن أبل قد تعلن أيضا عن خدمة إخبارية أخرى مدفوعة، فيما أكدت بعض التسريبات أن الشركة الأمريكية لن تكشف خلال هذا الحدث عن أى من الأجهزة الجديدة، إذ من المقرر أن يتم عقد مؤتمر أخر للشركة خلال شهر أبريل للكشف عن الإصدارات الجديدة.