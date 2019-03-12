واتساب تشن حملة حظر على مستخدمي التطبيقات غير الرسمية

قالت خدمة التراسل الفوري واتساب إنها سوف تحظر “مؤقتًا” كل من يستخدم تطبيق واتساب غير تطبيقها الرسمي، وذلك في مسعى إلى دفع المستخدمين إلى تجنب استخدام التطبيقات الخارجية التي تجذبهم لما فيها من مزايا قد لا توجد في تطبيق واتساب.

وأوضحت الشركة في صفحة الأسئلة والأجوبة على موقعها: “إن تلقيت رسالة داخل التطبيق تفيد بأن حسابك “محظور مؤقتًا”، فهذا يعني أنك على الأرجح تستخدم إصدارًا غير مدعوم من واتساب بدلاً من تطبيق واتساب الرسمي. إن كانت هذه هي الحالة، يجب عليك تنزيل التطبيق الرسمي لمتابعة استخدام واتساب”.

وأضافت واتساب، المملوكة لشركة فيسبوك، أن التطبيقات غير المدعومة ، مثل “واتساب بلس” WhatsApp Plus و “جي بي واتساب” GB WhatsApp، هي إصدارات معدلة من واتساب. ويتم تطوير هذه التطبيقات غير الرسمية بواسطة جهات خارجية وتنتهك شروط الخدمة الخاصة بواتساب. و”لا يدعم واتساب تطبيقات الطرف الثالث هذه لأنه لا يمكننا التحقق من صحة ممارسات الأمان الخاصة بهم”.

ومن غير الواضح تمامًا متى بدأت واتساب في حظر الأشخاص الذين يستخدمون تطبيقات معدلة، ولكن مستخدمي تلك التطبيقات بدأ يحذرون بعضهم على موقعي وتويتر وريديت في الأسبوع الماضي.

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ولأن الحظر مؤقت، فإن كل ما يجب على مستخدمي تلك التطبيقات فعله أو الانتقال إلى التطبيق الرسمي ليعود كل شيء كما كان، كما نصحت الشركة بأخذ نسخ احتياطية للدردشات للتمكن من استعادتها على تطبيق.

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ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق واتساب على نظام أندرويد من متجر بلاي، كما يمكن تنزيله وتثبيته يدويًا من هنا. وكذلك يمكن لمستخدمي هواتف آيفون تنزيل التطبيق من متجر آب ستور.