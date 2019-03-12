أفضل 5 برامج لمعرفة درجة حرارة المعالج

درجة حرارة المعالج أو الـ CPU هي واحدة من أهم المعلومات والبيانات التي يجب عليك أن تجدها عن جهازك خصوصاً إن كان لابتوب أو جهاز محمول .

ببساطة إن زادت درجة حرارة المعالج عن الحد الآمن فإنك ستعرض المعالج لخطر التلف والإحتراق وقد يتوقف عن العمل تماماً في أسوء الأحوال وتضطر إلى إستبداله بشكل كامل ، بالطبع هذا يصبح مشكلة أكبر مع معالجات الأجهزة المحمولة أو الـ Laptops لأنك لن تستطيع إستبدال المعالج بسهولة وسيكلفك الكثير من الأموال .

لذا فإن أفضل حل والأكثر أماناً هو أن تقوم بمراقبة درجة حرارة المعالج دائماً وبشكل مستمر لتضمن على الأقل أن درجة حرارته لن تزيد عن حد معين ولتتأكد من أنه دائماً في الأمان وبالطبع لتوقف الجهاز بشكل فوري إذا حدثت زيادة في درجة الحرارة أو إرتفعت .

هناك الكثير من البرامج والطرق لمراقبة درجة حرارة معالجك وكنا تحدثنا سابقاً عن طرق لتحصل على تنبيه عندما ترتفع درجة حرارة المعالج واليوم سنتحدث معكم عن 5 برامج لتتابع درجة الحرارة بسهولة ودقة .

برنامج HWMonitor

هذا هو أفضل وأشهر برنامج متعلق بمتابعة درجات حرارة المعالج وكافة البيانات المختلفة التي تخصه ، وهنا لا أتحدث عن المعالج فقط فمن خلال هذا البرنامج يمكنك مراقبة كل القطع الموجودة في جهازك ومتابعة كل البيانات الخاصة بها .

يتميز البرنامج بواجهة سهلة وسلسلة ولا تحتاج غلى الكثير من التعقيد ، فورما تشغل البرنامج ستجد مجموعة من البيانات التي تحتاجها موجودة أمامك وملقاة أمامك تستطيع قرائتها بسهولة للغاية ، وتتضمن البيانات التي يعرضها البرنامج التالي:

درجة حرارة المعالج مع عرض الدرجة الدنيا والقصوى التي يصل إليها جهازك

القوة الكهربائية التي يستخدمها المعالج Voltage

القوة الكهربائية Watts

درجة حرارة وبيانات إستهلاك كل قطعة منفردة في الجهاز

هذا البرنامج مجاني بشكل كامل وهذه ميزة أخرى له ويمكنك تحميله وتشغيله على أي جهاز بنظام تشغيل Windows 10 .

يمكنك تحميل البرنامج من هنا .

برنامج AIDA64 Extreme

هذه هي النسخة الإحترافية من برامج متابعة البيانات والحصول على بيانات مختلفة عن الجهاز وتفاصيله ، يمكنك من خلال هذا البرنامج معرفة كل ما تحتاجه عن الجهاز من درجات حرارة وغيره وبالطبع أداء الجهاز وتحليل اداء الجهاز وقوته بالإضافة إلى أداة Benchmark خاصة به .

ومع كل هذه الخصائص والمميزات فإن البرنامج أيضاً مجاني تماماً للإستخدام ولكن لا أنصح به إلا المستخدمين المحترفين فهو يقدم الكثير من التفاصيل والتي قد تتوه معها وتبتعد عن الهدف الأساسي من البرنامج .

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يمكنك تحميل البرنامج من هنا .

برنامج Rainmeter

هذا البرنامج هو برنامج بسيط وسهل للغاية ولا يقدم الكثير من التعقيدات ، كما أنه يتضمن بيانات عن حالة الجو والطقس بشكل عام وبالإضافة إلى بيانات عن إستخدام الجهاز والموارد ودرجات الحرارة وغيرها ، هذا البرنامج يتميز بواجهة تفاعلية جميلة ويمكنك إعادة تخصيصها بشكل كبير ومتنوع ، كما يمكنك تحميل مجموعة من الـ Skins المجانية له .

يمكنك تحميل البرنامج من هنا .

برنامج Real Temp

كما يبدو من إسم البرنامج فهو يقدم يعرض لك درجة الحرارة بشكل حي ومباشر دون أي تعقيدات ودون أي عرض زائد لأي تفاصيل أخرى ، لن تحتاج لمعرفة اي تفاصيل أخرى مع هذا البرنامج هو فقط يعرض لك درجة الحرارة واقل درجة وصلت لها واعلى درجة وصلت لها .

البرنامج مجاني بشكل كامل ويدعم جميع معالجات intel الموجودة في السوق .

رابط تحميل البرنامج من هنا .

برنامج Speedfan

هذا البرنامج يعتبر واحد من أقدم البرامج التي تقوم بمراقبة أداء جهازك ودرجات الحرارة في جهازك ويقدم البرنامج مجموعة مختلفة من المميزات ولكن بالطبع ليست مثل البرامج الاحداث ، بالطبع يمكنك أن تتوقع أن واجهة البرنامج قديمة للغاية وقد لا تناسب الجميع .

أهم ما يميز هذا البرنامج هو أنك تستطيع تعديل سرعة مراوح الجهاز لتتمكن من تبريد الجهاز بشكل أفضل ولتحصل على أداء أفضل مع معالجك المركزي خصوصاً إن كان المعالج يدعم كسر السرعة وكنت ترغب في تجربتها .

رابط تحميل البرنامج من هنا .