تكنولوجيا: OPPO Reno يأتي بتقنية تكبير حتى 10 مرات مع رقاقة Snapdragon 855

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إعلان Oppo عن خط إنتاجها الجديد Reno أكد Brian Shen في تصريحات جديدة على أن هاتف Reno يأتي بتنقية تكبير hybrid بقدرة على تكبير واضح حتى 10 مرات، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 855.

أوضح Brian Shen نائب رئيس شركة Oppo على أن خط إنتاج Reno لن يكون علامة فرعية للشركة، بل أنه خط إنتاج جديد، كما أكد في تصريحات أخرى نشرت في Weibo على بعض المواصفات التي ينطلق بها الإصدار الأول من خط إنتاج Oppo الجديد.

ولقد أكد في البداية على أن هاتف OPPO Reno يضم رقاقة معالج Snapdragon 855، مع تقنية تكبير hybrid تدعم تكبير حتى 10 مرات بدون تشويش، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4065 mAh، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل حجم الشاشة والذاكرة أو سعة التخزين في الهاتف.

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وتشير التوقعات إلى أن إصدار Oppo الذي ألمحت إليه الشركة في إعلان تشويقي خلال فعاليات مؤتمر الهاتف العالمي الأخير هو نفسه هاتف Reno المرتقب، حيث أشارت Oppo إلى خططها للإعلان الرسمي عن هذا الإصدار في الربع الثاني من عام 2019.

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