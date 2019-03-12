انت الان تتابع تفاصيل خبر هل تنافس "آبل" شبكة "نتفليكس" في البث التلفزيوني؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 مارس 2019 10:25 مساءً - من المتوقع أن تدشن شركة "آبل" خدمة جديدة للتلفزيون والفيديو، خلال مناسبة تقيمها في الخامس والعشرين من مارس الجاري.

وفي الدعوة التي وجهتها الشركة، أمس الاثنين، لم تحدد آبل محور المناسبة واكتفت بسطر واحد تقول فيه :"حان وقت العرض"، وفقاً لوكالة"رويترز".

وفي وقت سابق قالت مصادر إن الشركة تهدف إلى تدشين خدمة بث تلفزيوني في أبريل، ستشمل على الأرجح خدمة اشتراكات تلفزيونية. وغالباً ما تدشن آبل المنتجات والخدمات في الأسابيع اللاحقة للمناسبات التي تقيمها.

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ولطالما ألمحت آبل إلى اعتزامها تقديم خدمة فيديو، وأنفقت ملياري دولار في هوليوود لإنتاج محتوى خاص بها، ووقعت عقوداً مع نجوم كبار مثل أوبرا وينفري.

وقالت مصادر مطلعة في وقت سابق، إن الخدمة قد تعيد بيع اشتراكات من "سي.بي.إس كورب" و"فياكوم وستارز" التابعة لـ"لايونز جيت انترتينمنت" وغيرها، إلى جانب محتوى آبل الأصلي.

ومن المتوقع تدشين الخدمة التلفزيونية على مستوى العالم، في خطوة طموحة لمنافسة خدمات "نتفليكس" و"برايم فيديو" التابعة لـ"أمازون.كوم"، ومن المرجح أن يتم توزيع الخدمة عبر متجر تطبيقات آبل، المتاح حالياً في أكثر من 100 دولة.

وتجري آبل مباحثات أيضاً مع "إتش.بي.أو"، وهي جزء من "وارنر ميديا" المملوكة لـ"إيه.تي آند تي"، كي تشارك في الخدمة، وقد يتم ذلك بحلول وقت التدشين.