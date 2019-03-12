شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليوم.. جوجل تغلق خدمة التراسل الذكى Allo والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جوجل العام الماضى عن إغلاق خدمة التراسل الذكى Allo فى مارس 2019، وعلى ما يبدو، فقد حان الوقت الآن، حيث تنص إحدى الإشعارات عبر الموقع الرسمى لـ Allo بوضوح على أن التطبيق سيقول وداعًا فى 12 مارس، وعلى المستخدمين تصدير الدردشات الخاصة بهم إلى أماكن أخرى إذا كانوا لا يريدونها أن تختفى إلى الأبد.
ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، ففى عام 2016 قامت جوجل بإطلاق تطبيق الدردشة Allo وتطبيق المكالمات الفيديو Duo وأصبح الأخير صاحب شعبية كبيرة وتم إضافة المكالمات الصوتية له ولكن Allo لم يستطيع المنافسة، وهو ما دفع جوجل فى نهاية العام الماضى، للإعلان بانها ستقوم بإغلاق التطبيق وذلك للتركيز بشكل أكبر على تطبيق Messages وذلك بعد دعمه لخدمات RCS.
وبخصوص دردشات "ألو" السابقة، فتوضح صفحة تعليمات التطبيق، أنه يمكن للمستخدمين تنزيل محادثاتهم وجميع الصور ومقاطع الفيديو والملفات الموجودة بها من خلال الدخول إلى "الدردشة" ضمن "الإعدادات"، وسيتم حفظ جميع رسائل المستخدم كملف CSV، بينما سيتم تنزيل الوسائط الخاصة بالمستخدم كحزمة مضغوطة.
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