شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. مؤسسا إنستجرام يرفضان تفكيك فيس بوك و30 عامًا على إطلاق الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدءًا من إعلان مؤسسي إنستجرام رفضهما تفكيك فيس بوك، مرورًا باحتفال العالم اليوم بمرور 30 عامًا على إطلاق الشبكة العنكبوتية، وصولاً إلى إعلان ناسا عن خططها لإرسال البشر للقمر بحلول 2028، شهد اليوم الكثير من الأخبار المهمة، التى يستعرضها الحصاد التالى: مؤسس الشبكة العنكبوتية العالمية يدعو لإنهاء الكراهية عبر الإنترنت اللغة "القبطية" تصل إلى لوحة مفاتيح جوجل Gboard فى الذكرى الـ30 لإطلاقها..اعرف أهم المعلومات عن الشبكة العنكبوتية العالمية ناسا تخطط لإرسال البشر وبقائهم على القمر بحلول 2028 "جوجل" توافق على دفع 135 مليون دولار لمسئولين متهمين بالتحرش روسيا تستعين بالذكاء الاصطناعى لحماية "المولات" من السرقة صحيفة بريطانية: هاتفك الأيفون وحسابك على فيسبوك يعرفان مكانك فى كل الأوقات Advertisements شركة سياحية تعتزم بناء قاعدة فضائية وسط روسيا لإطلاق الرحلات بمناسبة 30 عاما على إطلاق الشبكة العالمية.. 21 حقيقة مثيرة عن "الويب"\ ناسا تنشر مقطع يستعرض "موسيقى الكون".. فيديو مؤسسا انستجرام: لا نوافق على تفكيك فيسبوك وعلى السياسيين حل مشاكل التكنولوجيا

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