صدى البلد - هاني حسين
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تعاود الانخفاض إلى معدلاتها الطبيعية غدا الأربعاء، بمعدل 7 درجات.
وأضاف " عبد العال" في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أننا شهدنا ارتفاع غير طبيعي لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وسوف تنخفض درجة الحرارة العظمى على القاهرة لتصل إلى 20 درجة، ويصاحب ذلك نشاط للرياح المثير للأتربة.
وتابع:" الرياح تصل إلى حد العاصفة على السواحل الشمالية والوجه البحري مع وجود أمطار خفيفة ومتوسطة على الوجه البحري خفيفة على...
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تحذر: عواصف وأمطار ورياح على هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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