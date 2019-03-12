الأرصاد تحذر: عواصف وأمطار ورياح على هذه المناطق

صدى البلد - هاني حسين

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تعاود الانخفاض إلى معدلاتها الطبيعية غدا الأربعاء، بمعدل 7 درجات.

وأضاف " عبد العال" في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أننا شهدنا ارتفاع غير طبيعي لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وسوف تنخفض درجة الحرارة العظمى على القاهرة لتصل إلى 20 درجة، ويصاحب ذلك نشاط للرياح المثير للأتربة.

وتابع:" الرياح تصل إلى حد العاصفة على السواحل الشمالية والوجه البحري مع وجود أمطار خفيفة ومتوسطة على الوجه البحري خفيفة على...