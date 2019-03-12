الهاتف Xiaomi Redmi 7 سيصل رسميًا في اليوم 18 مارس

فاطمة أيت طالب - دبي - العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi قامت فعلاً بإطلاق هاتفين مميزين، ويتعلق الأمر هنا بكل من Redmi Note 7 و Redmi Note 7 Pro، والآن نحن نسمع بأننا سنرى الهاتف الثالث من هذه الشركة في غضون أسبوع واحد. في الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، كشف المدير العام للعلامة التجارية الفرعية Redmi، السيد Lu Weibing عن الوصول الرسمي للهاتف Redmi 7 في اليوم 18 مارس في حدث سيعقد بالعاصمة الصينية بكين.

الهاتف Redmi 7 يظهر على الصورة التشويقية مما يؤكد لنا صحة التسريبات السابقة. وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فقد سمعنا في الفترة الماضية بأن الهاتف Redmi 7 سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.26 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى بتردد 1.8GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB أو 3GB أو 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 16GB أو 32GB أو 64GB، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانوية. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيضم كذلك بطارية بسعة 3900mAh، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie.

Advertisements

الهاتف Redmi 7 سيكون متوفرًا كذلك وفقا لهيئة الإتصالات الصينية بألوان مختلفة تشمل الأسود والأحمر والأزرق والوردي والأبيض والأخضر والبنفسجي والرمادي. وللآسف، ليست لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول السعر، ولكن نحن نتوقع أن يكلف نحو 134 دولار أمريكي.