WhatsApp تقوم بحظر المستخدمين الذين يستخدمون التطبيقات المعدلة

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت WhatsApp هذا الأسبوع بإرسال تحذير يحث المستخدمين على عدم إستخدام الإصدارات المعدلة من تطبيق WhatsApp مثل +WhatsApp و GB WhatsApp. وقالت الشركة أن أولئك الذين يستخدمون هذه التطبيقات يتعرضون لمخاطر أمنية لأنه لا يمكن لـ WhatsApp أن تضمن لهم الأمان الكافي. وعلاوة على ذلك، فقد قالت WhatsApp كذلك أنها ستقوم بحظر المستخدمين الذين يستخدمون التطبيقات المعدلة.
سيتم حظر حسابات المستخدمين الذين إختاروا إستخدام الإصدارات المعدلة من تطبيق WhatsApp مؤقتًا. إذا تم حظرهم، فسوف يتوجب عليهم تحميل النسخة الرسمية من التطبيق لإستعادة إمكانية الوصول إلى حساباتهم.
كما يتحمل المستخدمون مسؤولية حفظ سجل المحادثات قبل تحميل التطبيق الرسمي إذا كانوا يستخدمون إصدارًا معدلاً غير +WhatsApp أو GB WhatsApp. تشير التقارير إلى أنه يجري بالفعل تطبيق هذه السياسة الجديدة وأن WhatsApp توزع بفعالية حظرًا مؤقتًا مما دفع العديد من المستخدمون للإنتقال إلى التطبيق الرسمي بدلاً من ذلك. كما أصدرت تحذيرات تقول فيها أنه قد يتم حذف سجل المحادثات بالكامل للمستخدمين الذين ينتهكون هذه الإرشادات.
إذا كنت تستخدم أحد تطبيقات WhatsApp المعدلة، فسوف يكون من الأنسب لك التخلص منها الآن وتثبيت تطبيق WhatsApp الرسمي على جهازك.
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