الهاتف Huawei P30 Lite يظهر في متجر بولندي، والسعر لم يتغير

فاطمة أيت طالب - دبي - تميل طرازات ” Lite ” من هواتف Huawei الرائدة إلى القدوم قبل الطرازات الراقية، لذلك نحن لم نتفاجأ عندما سمعنا بأن الهاتف Huawei P30 Lite ظهر على متجر إلكتروني بولندي. الصفحة الخاصة بالهاتف فارغة، فهي تحتوي على العنوان ” Huawei P30 Lite 128GB Black ” والسعر، ولكن هذه المعلومة الأخيرة تعد مثيرة للإهتمام.

السبب الذي يجعلنا نقول ذلك هو أننا لم نرى أي زيادة في السعر، فقد تم إطلاق الهاتفين Huawei P20 Lite و Huawei Mate 20 Lite أيضًا بسعر 1600 زلوتي بولندي وهو ما يعادل 370 يورو، وهو نفس السعر الذي يتم به حاليًا عرض الهاتف Huawei P30 Lite للبيع على هذا المتجر البولندي.

في حين لم يكشف لنا هذا المتجر عن المواصفات التقنية للهاتف Huawei P30 Lite، فقد حصلنا بالفعل في الفترة الماضية على معلومات مفادها أن الهاتف سيأتي مع شاشة +FullHD بحجم 6.15 إنش، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSlicon Kirin 710، وبطارية بسعة 3240mAh، فضلا عن ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 20 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الثانية، وبدقة 2 ميغابكسل للكامير الثالثة المسؤول عن إستشعار معلومات العمق.

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خذ بعين الإعتبار أنه تم الآن تقليص سعر الهاتف Huawei Mate 20 Lite إلى 1400 زلوتي بولندي، في حين إنخفض سعر الهاتف Huawei P20 Lite إلى 1100 زلوتي بولندي، ولكن هذا يبدو عاديًا نظرًا إلى أن الأجهزة تصبح قديمة مع مرور الوقت.