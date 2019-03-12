اليوتيوب ستعرض نتائج التحقق من الحقائق في نتائج البحث المتعلقة بالمواضيع الحساسة

فاطمة أيت طالب - دبي - على غرار العديد من المنصات المتوفرة على شبكة الإنترنت، فاليوتيوب لديها أيضًا مشكلة إنتشار المحتوى المضلل. كشفت دراسة حديثة أن مقاطع الفيديو على اليوتيوب ساهمت في زيادة عدد الأشخاص الذين يعتقدون بأن الأرض مسطحة. قررت الشركة الآن إطلاق لوحات توضيح جديدة سيتم إستخدامها لتأكيد بعض الحقائق عندما يبحث المستخدمون عن مواضيع مثيرة للجدل وحساسة.
وقال متحدث بإسم الشركة : ” كجزء من جهودنا المستمرة لإنشاء تجربة إخبارية أفضل على موقع اليوتيوب، فإننا نعمل على توسيع نطاق لوحات التوضيح الخاصة بنا لتوضيح بعض الحقائق من الناشرين المؤهلين إلى اليوتيوب “.
ستعرض لوحات التوضيح هذه عمليات التحقق من المحتوى من الشركاء المتخصصين في التحقق من صحة المحتوى على اليوتيوب في نتائج البحث المتعلقة بـ ” المواضيع الحساسة المعرضة للمعلومات الخاطئة “، وفقا للمتحدث بإسم اليوتيوب. وسيتم عرض لوحات التوضيح هذه على صفحات نتائج البحث بدلاً من مقاطع الفيديو الفردية. لن يمنع ذلك مقاطع الفيديو التي تحتوي على معلومات مضللة من الظهور في نتائج البحث، ولكن ستعمل اليوتيوب على إنشاء تحذير بشأن الإستعلامات التي تتضمن مواضيع حساسة.
قامت اليوتيوب بإطلاق هذه الميزة في الهند فقط في الوقت الراهن، وهذا لا يبدو مستغربًا بالنظر إلى أن هذا هو أكبر سوق للشركة، فهي تملك هناك أكثر من 250 مليون مستخدم. سيتم عرض هذه التحذيرات باللغتين الإنجليزية والهندية. لقد أكدت اليوتيوب أنها ستقوم بجلب هذه الميزة بشكل تدريجي إلى المزيد من البلدان في جميع أنحاء العالم ولكنها لم تقدم خريطة طريق واضحة.
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